Commodities & Energy: Jetzt bei mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank entdecken! (75 Zeichen)
Die jüngste Eskalation im Nahen Osten verschärft Energie-, Rohstoff- und Sicherheitsrisiken – mit weitreichenden Folgen für Märkte, Ernährung und deutsche Energiepolitik.
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- Eskalation im Nahen Osten bestätigt frühere mwb-Einschätzungen: Geopolitische Spannungen treiben Rohstoffpreise, schwächen die regelbasierte Weltordnung und erhöhen politische sowie wirtschaftliche Risiken.
- Massive Risiken für die Ölversorgung: Vor dem Krieg flossen ~20 Mio. bpd aus der Region; Stilllegungen in Kuwait und den UAE von ~6,5 Mio. bpd, eingeschränkte saudische Exporte via East‑West (~6 Mio. bpd) und Ausfall von 2–3 Mio. bpd von Kharg können ein Defizit von bis zu ~14 Mio. bpd erzeugen.
- Kurzfristige Maßnahmen reichen nicht aus: IEA‑Freigaben (z. B. 400 Mio. Barrel) und SPR‑Entnahmen haben bislang nur begrenzte Wirkung (max. ~2 Mio. bpd effektiv) und helfen nicht sofort; Umladung/Umleitung von Öl dauert (Transporte bis 4–6 Wochen).
- Weitere Rohstoffengpässe mit Wirtschaftseffekten: Katar liefert ~1/3 des weltweiten Heliums (wichtig für Halbleiter); Preise steigen bereits, was mittelfristig Produktionskosten und somit Aktienwerte (z. B. Nvidia) belasten kann.
- Gefahr für Ernährungssicherheit: Iran und Golfstaaten kontrollieren knapp ein Drittel des global gehandelten Harnstoffs/Ammoniaks (Düngemittel) — ein langwieriger Konflikt droht Ernteausfälle und humanitäre Folgen; zugleich könnten Landwirte von höheren Agrarpreisen profitieren.
- Deutsche Energiepolitik unter Druck: Große Investitionspläne bleiben aus; AKW‑Reaktivierung gilt als unrealistisch; Streit über Nord‑Süd‑Stromtrassen und regionale Strompreiszonen, Kritik an Ministerin Reiche (Task Force nach Angriff, 2.400 Unternehmen fordern Kurskorrektur).
Der Kurs von mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,49 % im Plus.
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