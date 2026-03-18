Mehrere Tote und Dutzende Verletzte bei Angriff im Iran
Für Sie zusammengefasst
- 7 Tote und sechsundfuenfzig Verletzte gemeldet bei
- Bericht aus Iran meldet 7 Tote und 56 Verletzte am
- Vizegouverneur nannte Angaben zur Stadt Dorud Lore
Foto: Siarhei - 356130783
TEHERAN (dpa-AFX) - Bei einem israelisch-amerikanischen Angriff sind nach Angaben aus dem Iran mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. 56 weitere Menschen seien verletzt worden, berichtete die Nachrichtenagentur Tasnim. Der Luftangriff traf ein Wohngebiet der westlichen Stadt Dorud, wie es in dem Bericht unter Berufung auf den Vizegouverneur der Provinz Lorestan hieß./arb/DP/nas
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