Red Cat: Überraschende Zahlen oder große Enttäuschung?

Für das vierte Geschäftsquartal 2025 erwarten Analysten einen Umsatz von 23,92 Millionen US-Dollar. Der Verlust je Aktie wird auf -0,15 US-Dollar geschätzt.

Die Spannung steigt: Red Cat Holdings (WKN: A2PPXB) steht kurz vor der Bekanntgabe seiner Quartalszahlen für das vierte Geschäftsquartal 2025. Was können wir von dem US-amerikanischen Unternehmen für Drohnen- und Militärtechnologie erwarten?

Red Cat, das für seine kleinen taktischen unbemannten Luftfahrtsysteme (sUAS) bekannt ist, hat in den vergangenen Monaten einen rasanten Anstieg der Nachfrage nach seinen militärischen Drohnentechnologien verzeichnet. Besonders im Bereich der Aufklärung, Überwachung und Zielerfassung konnte das Unternehmen bemerkenswerte Fortschritte erzielen. Doch wie wirken sich diese Entwicklungen auf die Zahlen aus?

Trotz der hervorragenden Marktstellung und der steigenden Nachfrage nach innovativen Drohnenlösungen fragen sich Experten, ob Red Cat die Erwartungen des Marktes übertreffen kann. Zwar hat das Unternehmen in der Vergangenheit solide Umsatzzahlen geliefert, doch kann der Technologiegigant weiterhin mit der zunehmenden Konkurrenz mithalten?

Red Cat hat sich nicht nur auf den militärischen Markt konzentriert, sondern auch auf kommerzielle Anwendungen. Durch strategische Partnerschaften und den Ausbau seiner Produktlinien dürfte die Bilanz des Unternehmens vielversprechend aussehen. Wird es jedoch den Analystenprognosen gerecht?

Analysten raten aktuell überwiegend zum Kauf der Aktie. Laut S&P Global Market Intelligence empfehlen drei Analysten den Kauf, während ein Analyst eine Aufstockung empfiehlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 20,75 US-Dollar. Sollte das Unternehmen die Erwartungen erfüllen, könnte diese positive Einschätzung die Marktstimmung weiter anheizen.

Bis zum Dienstagsschlusskurs hat die Aktie innerhalb eines Jahres fast 230 Prozent hinzugewonnen.

Der Q4 2025 Earnings Conference Call von Red Cat Holdings findet am 18. März 2026 um 21:30 Uhr MEZ statt. In diesem werden die Quartalszahlen präsentiert, die wichtige Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die strategischen Fortschritte des Unternehmens geben dürften. Besonders erwartet werden Details zu den militärischen und kommerziellen Drohnenlösungen, die das Wachstum vorantreiben sollen.

Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.

*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen Dann schnell zuAlle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen



Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



