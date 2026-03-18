All for One Group: 1,20 EUR Dividende & Start der »apsolut«-Integration
Dividende, Zukäufe und Aktienrückkauf: Die All for One Group stärkt ihre Basis, erweitert ihr internationales Netzwerk und setzt konsequent auf nachhaltiges Wachstum.
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- Die Hauptversammlung der All for One Group beschloss eine Dividende von 1,20 EUR je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 52% entspricht
- Die Gesellschaft setzt ihre nachhaltige Dividendenstrategie fort und profitiert von einer soliden Geschäftsentwicklung sowie einem steigenden Anteil wiederkehrender Erlöse
- Im Jahr 2026 wurde die Akquisition der »apsolut Gruppe« erfolgreich abgeschlossen, was die internationale Präsenz um sechs Länder erweitert
- Zusätzlich erwarb All for One eine 25%ige Minderheitsbeteiligung an BrightFlare, einem österreichischen Cybersecurity-Anbieter, mit Option auf Mehrheitsübernahme bis 2030
- Das Aktienrückkaufprogramm wurde fortgesetzt, insgesamt wurden 114.953 Aktien im Rahmen eines Angebots erworben, um die Kapitalbasis zu stärken
- Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Umsatzbeitrag von über 40 Mio. EUR durch die »apsolut Gruppe« erwartet, wobei die Integration in das operative Modell der Gruppe noch läuft
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei All for One Group ist am 12.05.2026.
Der Kurs von All for One Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 35,95EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,89 % im
Minus.
-5,03 %
+1,97 %
-1,09 %
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