BERNSTEIN RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Dort habe der Chef Huang Jensen klargestellt, dass das kumulierte Auftragsziel von einer Billion US-Dollar bis 2027 nur die KI-Mikrosysteme Blackwell und Rubin umfasst, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Inferenz-Beschleuniger Groq biete zusätzliche Wachstumschancen für den Halbleiterkonzern./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 01:10 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 159,1EUR auf Tradegate (18. März 2026, 09:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Stacy A. Rasgon

Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

