Deutlicher Kurssprung bei der Fielmann Aktie - 18.03.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +5,04 % konnte die Fielmann Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,53 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fielmann Aktie. Nach einem Plus von +0,53 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 44,78€, mit einem Plus von +5,04 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

Mit dem Kursgewinn von heute knüpft die Fielmann Aktie an die positive Entwicklung der letzten Zeit an. Innerhalb der vergangenen drei Monate erzielten Aktionäre einen Ertrag von +0,06 %.

Allein seit letzter Woche ist die Fielmann Aktie damit um +2,50 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,33 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Fielmann -2,07 % verloren.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,13 % geändert.

Fielmann Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,50 % 1 Monat -5,33 % 3 Monate +0,06 % 1 Jahr -3,57 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,79 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Fielmann

Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. EssilorLuxottica notiert im Plus, mit +0,84 %.

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Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.