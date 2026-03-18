Dax startet im Plus - Irans Drohwirkung lässt nach

Die Bewertung der Aktie kommt nicht von ungefähr – und der Markt hat die Story noch gar nicht vollständig eingepreist.

Anleger, die aktuell von „Überbewertung“ oder gar „Bubble“ sprechen, schauen wahrscheinlich ausschließlich auf den kurzfristigen Kursanstieg, aber nicht auf die strukturellen Faktoren, die Siemens Energy gerade fundamental und langfristig tragen. Die aktuelle Bewertung ist nicht das Ergebnis von Spekulation, sondern von einer Kombination aus operativer Stärke, massiven Kapitalzuflüssen, Indexeffekten, Zukunftsmärkten und einem Rückkauf‑Programm, das in dieser Größenordnung im europäischen Industriesektor eher selten ist. In der aktuellen Marktsituation gehen einige dieser Punkt (noch) komplett unter:





Das erste Aktienrückkaufprogramm, gestartet im März.

Volumen: 2 Milliarden Euro

Bis zu 70 Millionen Aktien

Das ist nicht irgendein kosmetischer Rückkauf, sondern ein Programm, das strukturell wirkt.





Es reduziert den Freefloat, erhöht den Gewinn pro Aktie, stabilisiert den Kurs in schwächeren Marktphasen, signalisiert Management‑Vertrauen, zieht langfristige Investoren an und wirkt über Monate, nicht Tage.

Rückkäufe dieser Größenordnung sind bei Industrieunternehmen eher selten, und der Markt hat das bisher kaum eingepreist.





Aufstieg in den STOXX Europe 50 (nicht EURO STOXX 50!) das ist die Premiumklasse

Viele unterschätzen, was dieser Schritt bedeutet. Der EURO STOXX 50 umfasst die größten Unternehmen der Eurozone. Der STOXX Europe 50 dagegen die größten Unternehmen in ganz Europa: Hier Eurozone, Großbritannien, Schweiz, Skandinavien. Das ist ein völlig anderes Spielfeld.

Hierdurch erhält ENER6Y deutlich mehr internationale Sichtbarkeit, deutlich mehr passives Kapital und deutlich mehr Fonds, die automatisch kaufen müssen.

Darunter auch große Pensionsfonds, die nur in bestimmte Indizes investieren dürfen. Daraus ergeben sich langfristige Kapitalströme. Der Aufstieg trägt die Aktie über Wochen und Monate, nicht nur intraday.





BofA‑Upgrade auf 220 €

Bank of America ist eines der größten Analystenhäuser weltweit, im Energiesektor traditionell konservativ, kein „Hinterhof‑Research“, sondern ein Schwergewicht

Ein Kursziel von 220 € ist ein Statement. Vor allem, weil BofA selten aggressiv nach oben schießt – eher im Gegenteil.

Das Upgrade zeigt, die fundamentale Story ist stärker, als viele denken.





Siemens Energy sitzt mitten in den größten Megatrends

Was viele ebenfalls übersehen: Siemens Energy ist direkt in mehreren globalen Wachstumsmärkten positioniert, die die nächsten 10–20 Jahre prägen.

Elektromobilität: E‑Autos brauchen Hochspannungsnetze, Ladeinfrastruktur, Netzstabilisierung, Transformatoren, intelligente Verteilnetze

Ohne diese Infrastruktur gibt es keine Skalierung der Elektromobilität. Und ENER6Y liefert genau diese Komponenten.





KI‑Rechenzentren: Der KI‑Boom erzeugt einen massiven Energiebedarf, neue Hochspannungsanbindungen, Netzverstärkungen, Turbinen, Transformatoren, Backup‑Systeme, Energieeffizienzlösungen

Jedes neue Rechenzentrum braucht Infrastruktur, die u.a. ENER6Y baut, und das ist ein Markt, der gerade erst beginnt.





Auf den Punkt, Energiewende & Dekarbonisierung, Netzausbau, Wasserstoff, Gas‑ und Dampfturbinen, Modernisierung alter Kraftwerke, Integration erneuerbarer Energien.





ENER6Y ist einer der wenigen Player weltweit, die das komplette Spektrum abdecken und diese Megatrends laufen unabhängig von Konjunkturzyklen.





Mein ursprüngliches Szenario

Aufgrund dessen und auch des starken Momentums habe ich damit gerechnet, dass ENER6Y Richtung 200 € läuft, und erst dort konsolidiert oder leicht zurücksetzt. Fundamental und charttechnisch war das absolut sauber.

Dann kam der Iran‑Konflikt – ein externer Schock, der nichts mit Siemens Energy selbst zu tun hat, aber die gesamten Märkte beeinflusst.

Das ist aktuell das einzige echte Risiko im Chart. Nicht die Bilanz, nicht die Aufträge, nicht die Bewertung.





Die strukturelle Story bleibt bullisch, und der Markt beginnt das einzupreisen.



