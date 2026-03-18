DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Buy'
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachrichten zum Auftragseingang seien von einer Gewinnwarnung überschattet worden, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Positive Aussichten habe es mit Blick auf 2026 lediglich für das Segment Chloralkali-Elektrolyse des Wasserstoffspezialisten gegeben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 8,00EUR auf Tradegate (18. März 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
Kursziel alt: 11
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Kuhn
Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 11
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