DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Thyssenkrupp Nucera auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachrichten zum Auftragseingang seien von einer Gewinnwarnung überschattet worden, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Positive Aussichten habe es mit Blick auf 2026 lediglich für das Segment Chloralkali-Elektrolyse des Wasserstoffspezialisten gegeben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die thyssenkrupp nucera Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,04 % und einem Kurs von 8,00EUR auf Tradegate (18. März 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Michael Kuhn

Analysiertes Unternehmen: Thyssenkrupp Nucera

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00 € , was eine Steigerung von +33,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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