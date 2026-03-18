Airbus-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei anhaltender Erholung

Obwohl sich die Krise im Nahen Osten und die gestiegenen Treibstoffpreise naturgemäß negativ auf die Situation im Luftverkehr auswirken, bekräftigten die Experten von RBC Capital Markets in der Erwartung einer baldigen Normalisierung des Flugverkehrs mit einem Kursziel von 225 Euro ihre Kaufempfehlung für die Airbus-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn sich die Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 182 Euro erholt, wo sie zuletzt am 2.3.26 notierte.

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190), die nach ihrem Hoch vom 14.1.26 bei 221,10 Euro bis zum kräftig 9.3.26, als die Aktie bei 166,60 Euro auf den tiefsten Stand des Jahres gefallen war, verlor mit ihrem Kursrutsch von 24,65 Prozent nahezu ein Viertel ihres Wertes. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs wieder auf 172,40 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 175 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Airbus-Aktie mit Basispreis 175 Euro, Bewertungstag 19.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000MK5RQ70, wurde beim Airbus-Aktienkurs von 172,40 Euro mit 0,95 – 0,96 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs in spätestens einem Monat der Anstieg auf 182 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,32 Euro (+38 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 163,247 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 163,247 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UJ75NF8, wurde beim Airbus-Kurs von 172,40 Euro mit 0,96 – 0,97 Euro taxiert.

Wenn die Airbus-Aktie in nächster Zeit auf 182 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 1,87 Euro (+93 Prozent) erhöhen – sofern die Airbus-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 156,695 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Airbus-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 156,695 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PJ1N1G2, wurde beim Airbus-Kurs von 172,40 Euro mit 1,58 – 1,59 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 182 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 2,53 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Airbus-Aktien oder von Hebelprodukten auf Airbus-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.