BERNSTEIN RESEARCH stuft Aumovio auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der Autozulieferer habe weitgehend die Erwartungen erfüllt, aber einen sehr starken Barmittelzufluss berichtet, schrieb Harry Martin am Mittwoch. Dagegen enttäusche der Ausblick auf 2026 wegen des schwachen Umsatzziels. Er liege indes im Rahmen der Aussagen von Branchenkollegen./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:25 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:25 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 37,56EUR auf Tradegate (18. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



