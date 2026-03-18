81 0 Kommentare Redwood AI-CEO Louis Dron über KI-Chemieplattform bei 'Conversations'

Künstliche Intelligenz trifft Chemie: Im Gespräch „Conversations That Matter“ zeigt Redwood AI, wie ihre Plattform die Wirkstoffforschung und Bewertung radikal beschleunigen soll.

Louis Dron, CEO von Redwood AI, wurde im Format „Conversations That Matter“ vorgestellt; das Interview ist online (Website, YouTube, Facebook, Vancouver Sun) und auf mehreren Sendern in British Columbia (u.a. CHEK‑TV, CFTK‑TV, CJDC‑TV, CKFR‑AM) verfügbar.

Redwood AI entwickelt eine KI‑Chemieplattform zur Beschleunigung der Wirkstoffentdeckung und zur Verbesserung der Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen Entdeckung bis zur Kommerzialisierung.

Die Plattform kombiniert KI, Chemoinformatik und groß angelegte Reaktionsdaten, sodass Chemiker Herstellungswege in Sekunden bewerten und Trade‑offs zu Kosten, Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung abwägen können.

Redwood sieht branchenübergreifendes Interesse (Umwelt, Materialwissenschaften, Agrartechnologie, Verteidigung) — mögliche Anwendungen: Screening chemischer Gefahren, schnelle Charakterisierung unbekannter Verbindungen, Analyse chemischer Signaturen und Bewertung von Lieferketten für Vorläufer.

Schwerpunkt auf sicherer Bereitstellung: Die chemiespezifischen Modelle können lokal, auch in isolierten Umgebungen, installiert werden, um Sicherheit, Autonomie und Schutz geistigen Eigentums zu gewährleisten.

Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingmitteilung des Emittenten/Verbreiters (MCS Market Communication Service GmbH) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; die Aktie gilt als hochriskant (Early‑Stage, mögliche Verwässerung, Totalverlust) und richtet sich an erfahrene/spekulative Anleger.





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