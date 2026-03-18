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    Redwood AI-CEO Louis Dron über KI-Chemieplattform bei 'Conversations'

    Künstliche Intelligenz trifft Chemie: Im Gespräch „Conversations That Matter“ zeigt Redwood AI, wie ihre Plattform die Wirkstoffforschung und Bewertung radikal beschleunigen soll.

    Redwood AI-CEO Louis Dron über KI-Chemieplattform bei 'Conversations'
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Louis Dron, CEO von Redwood AI, wurde im Format „Conversations That Matter“ vorgestellt; das Interview ist online (Website, YouTube, Facebook, Vancouver Sun) und auf mehreren Sendern in British Columbia (u.a. CHEK‑TV, CFTK‑TV, CJDC‑TV, CKFR‑AM) verfügbar.
    • Redwood AI entwickelt eine KI‑Chemieplattform zur Beschleunigung der Wirkstoffentdeckung und zur Verbesserung der Bewertung, Prüfung und Skalierung von Wirkstoffen von der frühen Entdeckung bis zur Kommerzialisierung.
    • Die Plattform kombiniert KI, Chemoinformatik und groß angelegte Reaktionsdaten, sodass Chemiker Herstellungswege in Sekunden bewerten und Trade‑offs zu Kosten, Sicherheit, Skalierbarkeit und Umweltbelastung abwägen können.
    • Redwood sieht branchenübergreifendes Interesse (Umwelt, Materialwissenschaften, Agrartechnologie, Verteidigung) — mögliche Anwendungen: Screening chemischer Gefahren, schnelle Charakterisierung unbekannter Verbindungen, Analyse chemischer Signaturen und Bewertung von Lieferketten für Vorläufer.
    • Schwerpunkt auf sicherer Bereitstellung: Die chemiespezifischen Modelle können lokal, auch in isolierten Umgebungen, installiert werden, um Sicherheit, Autonomie und Schutz geistigen Eigentums zu gewährleisten.
    • Die Mitteilung ist eine bezahlte Marketingmitteilung des Emittenten/Verbreiters (MCS Market Communication Service GmbH) mit ausgewiesenen Interessenkonflikten; die Aktie gilt als hochriskant (Early‑Stage, mögliche Verwässerung, Totalverlust) und richtet sich an erfahrene/spekulative Anleger.






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