Börsenstart Europa - 18.03. - FTSE Athex 20 stark +4,05 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.795,40 PKT und steigt um +1,22 %. Top-Werte: Fielmann +4,46 %, Delivery Hero +3,14 %, AUMOVIO +3,01 % Flop-Werte: Wacker Chemie -3,51 %, Redcare Pharmacy -1,87 %, Evonik Industries -0,98 %

Der DAX steht aktuell (09:59:57) bei 23.871,36 PKT und steigt um +0,71 %. Top-Werte: Commerzbank +3,49 %, Siemens Energy +3,34 %, Heidelberg Materials +3,31 % Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,36 %, Merck -1,19 %, Fresenius Medical Care -1,13 %

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.596,78 PKT und steigt um +0,15 %.

Top-Werte: AIXTRON +2,61 %, Elmos Semiconductor +2,27 %, SUESS MicroTec +1,92 %

Flop-Werte: Deutsche Telekom -1,36 %, 1&1 -0,96 %, Nagarro -0,82 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.814,52 PKT und gewinnt bisher +0,84 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,34 %, DHL Group +2,26 %, Schneider Electric +2,01 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -1,79 %, DANONE -1,76 %, Deutsche Telekom -1,36 %

Der ATX steht bei 5.409,63 PKT und gewinnt bisher +1,31 %.

Top-Werte: voestalpine +3,13 %, PORR +3,06 %, STRABAG +2,85 %

Flop-Werte: Verbund Akt.(A) -4,98 %, OMV -0,83 %, Immofinanz +0,13 %

Der SMI steht bei 12.931,99 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: Holcim +1,93 %, ABB +1,90 %, CIE Financiere Richemont +1,27 %

Flop-Werte: Swisscom -2,05 %, Logitech International -1,42 %, Nestle -1,35 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.040,09 PKT und steigt um +0,98 %.

Top-Werte: Societe Generale +3,34 %, LEGRAND +2,79 %, Accor +2,08 %

Flop-Werte: Publicis Groupe -2,10 %, DANONE -1,76 %, ENGIE -1,51 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:57:23) bei 3.054,62 PKT und steigt um +0,99 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +4,10 %, Sandvik +3,64 %, Alfa Laval +2,22 %

Flop-Werte: Tele2 (B) -1,29 %, Volvo Registered (B) -0,95 %, Telia Company -0,63 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.390,00 PKT und gewinnt bisher +4,05 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +2,46 %, Hellenic Telecommunications Organizations +1,38 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +1,06 %

Flop-Werte: Public Power -4,47 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,72 %, Viohalco -0,36 %