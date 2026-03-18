Fielmann stark gefragt nach Kaufempfehlung - Krisenresistent

"Die Risiken sind gesunken", schrieb BofA-Experte Thierry Cota in einer am Morgen veröffentlichten Kaufempfehlung. Das hohe Umsatzziel von vier Milliarden Euro für 2030 sei noch nicht in den Markterwartungen angekommen. Zudem beschleunige sich das Wachstum in den USA gerade.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kaufempfehlung der Bank of America (BofA) hat den Aktien von Fielmann am Mittwochmorgen kräftig Auftrieb gegeben. Die Papiere der Optikerkette kletterten zeitweise um mehr als 6 Prozent und liefen sich erst im Bereich einer kleinen Charthürde bei 45 Euro fest. Ihren Rückschlag im Zuge der Marktschwäche nach dem Kriegsbeginn im Iran haben sie damit auf zwei Prozent eingedämmt.

Cota wies zudem im Vergleich mit anderen Konsumgüterkonzernen auf die geringe Abhängigkeit vom Ölpreis hin. Die angespannte geopolitische Lage treffe Fielmann so weitaus weniger als viele andere im Sektor. Brillengestelle kosteten das Unternehmen nur wenige Euro und auch die Umsatzkosten durch Fracht lägen im sehr niedrigen einstelligen Prozentbereich.

Die Bewertung der Aktie sei historisch niedrig - sowohl absolut gesehen als auch im Branchenvergleich./ag/edh/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fielmann Aktie Die Fielmann Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,58 % und einem Kurs von 44,55 auf Tradegate (18. März 2026, 10:02 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fielmann Aktie um +1,80 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,66 %. Die Marktkapitalisierung von Fielmann bezifferte sich zuletzt auf 3,76 Mrd.. Fielmann zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2900 %. Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,00EUR. Von den letzten 3 Analysten der Fielmann Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +22,91 %/+27,37 % bedeutet.



