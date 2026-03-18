    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    53 Aufrufe 53 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations...

    Für Sie zusammengefasst
    • Tiana Majstorovic neue Leiterin Investor Relations
    • Stefan Glinz Aleksandra Babic Martin Stenitzer Team
    • UNIQA in 14 Ländern versorgt mehr als 17 Millionen
    APA ots news - UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    APA ots news: UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations & Capital Markets

    Stefan Glinz, Aleksandra Babic und Martin Stenitzer
    komplettieren das IR-Team

    Wien (APA-ots) - Tiana Majstorovic übernimmt mit 1. April 2026 die Leitung Investor
    Relations & Capital Markets bei der UNIQA Insurance Group AG. Sie ist seit elf Jahren Teil des Investor Relations-Teams und hat in ihrer Rolle als Senior Investor Relations Manager maßgeblich zur strategischen Kapitalmarktpositionierung des Konzerns beigetragen sowie den Dialog mit globalen institutionellen Investor:innen und Analyst:innen sowie die Weiterentwicklung der UNIQA Equity Story mitgestaltet.

    " Wir freuen uns sehr, mit Tiana eine erfahrene Expertin aus den eigenen Reihen für diese Schlüsselposition gewonnen zu haben. Sie kennt unser Unternehmen, unsere Strategie und die Erwartungen des Kapitalmarkts exzellent. Ihr Aufstieg steht für die Kontinuität in unserer Kommunikation und das Vertrauen in unsere internen Talente ", so Kurt Svoboda, CFRO der UNIQA Insurance Group AG .

    Tiana Majstorovic folgt Roland Kliemstein (Leiter Group Performance & Capital Markets Management sowie CFRO der UNIQA Re), der die Funktion interimistisch innehatte.

    Tiana Majstorovic verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in Investor Relations, Kapitalmärkte und Risikomanagement im internationalen Finanzsektor. Nach Positionen im Asset Management, Investment Banking und Bankwesen wechselte sie 2015 zu UNIQA.

    Mit 1. April 2026 übernimmt sie die Funktion Head of Investor Relations and Capital Markets und stärkt damit den
    Kapitalmarktauftritt von UNIQA in Zeiten dynamischer Markt- und Branchenentwicklungen: "Ich freue mich darauf, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Stakeholdern in neuer Verantwortung fortzusetzen. Gemeinsam mit meinem Team werde ich den Fokus weiterhin auf eine offene, proaktive und präzise Kapitalmarktkommunikation legen" , betont Tiana Majstorovic .

    Majstorovic hat Wirtschaftswissenschaften und Business Administration studiert und sich auf Finance mit Schwerpunkt Investments und M&A spezialisiert.

    UNIQA Group

    Die UNIQA Group ist eine der führenden
    Versicherungsgesellschaften in ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

    Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

    Rückfragehinweis:
    UNIQA Insurance Group AG
    Mag. Natascha A. Smole
    Telefon: +43 664 88827382
    E-Mail: natascha.smole@uniqa.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/220/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0053 2026-03-18/10:04






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations... APA ots news: UNIQA: Tiana Majstorovic übernimmt Leitung Investor Relations & Capital Markets Stefan Glinz, Aleksandra Babic und Martin Stenitzer komplettieren das IR-Team Wien (APA-ots) - Tiana Majstorovic übernimmt mit 1. April 2026 die …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     