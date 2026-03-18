DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft NVIDIA CORP auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nvidia nach der GTC-Konferenz zum Thema Künstliche Intelligenz mit einem Kursziel von 220 US-Dollar auf "Hold" belassen. Der Halbleiterhersteller treibe die Produktentwicklung weiter voran, schrieb Ross Seymore in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Unternehmen habe die Bedeutung von Inferenz-Beschleunigern für die nächste Phase der Nutzung von KI hervorgehoben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,94 % und einem Kurs von 159,3EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Ross Seymore
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ross Seymore
Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 220
Kursziel alt: 220
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