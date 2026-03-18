DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 304 Euro auf "Buy" belassen. Die mittelfristigen Zielvorgaben des Labor- und Pharmazulieferers deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,76 % und einem Kurs von 226,8EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:12 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 304
Kursziel alt: 304
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 304
Kursziel alt: 304
Währung: EUR
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