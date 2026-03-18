Wirtschaft
BDL warnt vor Eskalation der Streiks im Luftverkehr
Foto: Boris Roessler - dpa
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) warnt vor den Folgen der anhaltenden Streiks im deutschen Luftverkehr.
"Die Arbeitsniederlegungen treffen den Luftverkehrsstandort Deutschland in einer ohnehin kritischen Phase", teilte der Verband am Mittwoch mit. Während sich andere europäische Länder längst deutlich von der Krise seit Corona erholten, liege Deutschland immer noch spürbar zurück. Wiederholte Streiks verschärften diese Wettbewerbsnachteile zusätzlich. "Sie beeinträchtigen nicht nur die Airlines, sondern auch Passagiere, Wirtschaft und internationale Anbindung."
"Die Arbeitsniederlegungen treffen den Luftverkehrsstandort Deutschland in einer ohnehin kritischen Phase", teilte der Verband am Mittwoch mit. Während sich andere europäische Länder längst deutlich von der Krise seit Corona erholten, liege Deutschland immer noch spürbar zurück. Wiederholte Streiks verschärften diese Wettbewerbsnachteile zusätzlich. "Sie beeinträchtigen nicht nur die Airlines, sondern auch Passagiere, Wirtschaft und internationale Anbindung."
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"Streiks im Luftverkehr haben aufgrund ihrer weitreichenden Auswirkungen eine besondere Dimension", so der Verband weiter. Vor dem Hintergrund sei auch zu überlegen, ob das Streikrecht für kritische Infrastrukturen "neu ausbalanciert" werden sollte. An die Arbeitnehmervertreter appellierte der Verband, zu "tragfähigen Lösungen am Verhandlungstisch" zu kommen und nicht auf "Sturheit auf der Straße" zu setzen.
Zuletzt hatte es mehrere Streiks in der Branche gegeben. Allein in der vergangenen Woche kam es zu mehreren Streiktagen bei Lufthansa Classic, Cityline und Lufthansa Cargo. Parallel dazu laufen weitere Streikabstimmungen, unter anderem bei Eurowings sowie bei den Kabinenbesatzungen von Lufthansa Cityline. Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde der Betrieb am Mittwoch wegen Warnstreiks komplett eingestellt.
Zuletzt hatte es mehrere Streiks in der Branche gegeben. Allein in der vergangenen Woche kam es zu mehreren Streiktagen bei Lufthansa Classic, Cityline und Lufthansa Cargo. Parallel dazu laufen weitere Streikabstimmungen, unter anderem bei Eurowings sowie bei den Kabinenbesatzungen von Lufthansa Cityline. Am Flughafen Berlin-Brandenburg wurde der Betrieb am Mittwoch wegen Warnstreiks komplett eingestellt.
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✧ SchlagzeilenIm wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und fundamentale Bewertung der Deutsche Lufthansa‑Aktie: ein Insiderkauf von Dr. Till Streichert (32.324 Stück zu €7,75) wird als bullishes Signal gesehen; Pilotenstreiks und höhere Kerosinkosten durch die geopolitische Lage gelten als operative Risiken; zugleich werden Ertragschancen durch Extraflüge/Umleitungen und der Kursanstieg von etwa €5,50 auf ≈€7,55 diskutiert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.
Jumbomax11 schrieb 13.03.26, 12:15
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Auch als langjähriges Mitglied in der VC bin ich schockiert über diesen Arbeitskampf und welche Folgen dadurch entstehen!
CS und das Management wird immer mehr versuchen, die Cockpitplätze auszulagern, so dass vom KTV am Ende nicht mehr viel übrig bleibt.
Zum Glück gibts viele (Ex) Kollegen, die das auch sehen, warum jetzt trotzdem viele Flüge stattfinden.
Das habe ich auch der VC geschrieben, warte noch auf eine Antwort!
keks911 schrieb 11.03.26, 15:45
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Lufthansa: Trotz Pilotenstreiks mehr als die Hälfte der Flüge
https://www.ariva.de/aktien/lufthansa-ag-aktie/news/lufthansa-trotz-pilotenstreiks-mehr-als-die-haelfte-der-11936423
keks911 schrieb 10.03.26, 13:12
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Lufthansa und Austrian bieten erste Extraflüge nach Asien und Afrika an
https://www.finanzen.ch/nachrichten/aktien/lufthansa-und-austrian-bieten-erste-extrafluege-nach-asien-und-afrika-an-1035913942
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