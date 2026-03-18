JEFFERIES stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Betriebsergebnis (Funds from Operations) liege um zwei Prozent über seiner Schätzung, schrieb Stephanie Dossmann in ihrer ersten Einschätzung am Mittwoch. Profitiert habe die Immobiliengruppe von den Einnahmen in Polen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:04 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 14,21EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 17

Kursziel alt: 17

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

