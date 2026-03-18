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    Ist das Wetter schuld?

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    HelloFresh am Boden: Aktie crasht zweistellig auf neues Allzeit-Tief

    HelloFresh bestätigt schwache Geschäftszahlen für 2025 und schwachen Ausblick für 2026. Das Unternehmen erwartet ein moderates Umsatzminus und eine langsame Erholung im Fertiggerichte-Segment. Die Aktie fällt weiter.

    Ist das Wetter schuld? - HelloFresh am Boden: Aktie crasht zweistellig auf neues Allzeit-Tief
    Foto: Christophe Gateau/dpa

    HelloFresh hat die bereits im Februar veröffentlichten vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2025 nun mit dem heutigen Geschäftsbericht bestätigt. Das Unternehmen verzeichnete einen währungsbereinigten Umsatzrückgang von 9 Prozent, wobei der Rückgang in der Kategorie Kochboxen mit 12,7 Prozent deutlicher ausfiel. Bei den Fertiggerichten zeigte sich ein moderater Rückgang von 1,4 Prozent.

    Die Aktie reagiert am Mittwoch mit einem weiteren brutalen Abverkauf und fällt um mehr als 10 Prozent auf ein neues Allzeittief von 4,06 Euro.

    HelloFresh

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    Trotz der rückläufigen Umsätze konnte das bereinigte EBITDA um 5,8 Prozent auf 422,8 Millionen Euro steigen. Dies resultiert vor allem aus einer besseren Performance im Bereich der Kochboxen, die eine Anstiegsmarge von 3,7 Prozentpunkten auf 13,5 Prozent erreichte. Allerdings war der Bereich Fertiggerichte von einem Rückgang der EBITDA-Marge um 2,8 Prozentpunkte betroffen.

    "HelloFresh kämpft sich weiterhin zurück in Richtung organisches Umsatz- und EBITDA-Wachstum. Für diejenigen, die daran glauben (und wir gehören nach wie vor zu dieser Gruppe), bieten die heutigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 wenig Trost", kommentiert Jefferies-Analyst Giles Thorne.

    Denn statt eines Umsatzwachstums prognostizieren die Berliner für das Jahr 2026 einen währungsbereinigten Umsatzrückgang zwischen 3 und 6 Prozent, was leicht schlechter als die Markterwartungen ausfällt. Besonders belastet wird das Unternehmen zu Jahresbeginn von extremen Wetterbedingungen. Darüber hinaus erwartet HelloFresh eine Verbesserung bei den Kochboxen im Jahresverlauf und eine Erholung im Fertiggerichte-Segment gegen Ende des Jahres. Dennoch könnte sich die Schwäche bei den Fertiggerichten als anhaltendes Problem herausstellen, da sich die Erholung nur langsam abzeichnet.

    Die DZ Bank bewertet die Aktie mit einem "Halten"-Rating und einem fairen Wert von 5 Euro. Jefferies ist deutlich optimistischer und hält den Papieren mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 8,70 Euro weiter die Treue.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -13,17 % und einem Kurs von 4,042EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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