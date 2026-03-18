BERENBERG stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen für 2025 mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Kai Klose attestierte der Immobiliengruppe in seiner ersten Reaktion am Mittwoch solide Ergebnisse. Die Zahlen belegten die gute Positionierung des Unternehmens im Segment Wohnimmobilien in Deutschland und Polen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:55 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 14,21EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

