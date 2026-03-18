Goldpreis gibt nach - Notierung unter 5.000 Dollar

LONDON (dpa-AFX) - Der Goldpreis ist am Mittwoch gesunken. An der Börse in London wurde für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) 4.986 US-Dollar gezahlt und damit etwa 19 Dollar weniger als am Vortag. Tendenziell belastet wird das Edelmetall durch einen stärkeren US-Dollar und der Aussicht, dass die Zinsen in den USA nicht so schnell sinken dürften wie zuletzt erwartet.

Damit zeigt sich weiter keine stärkere Nachfrage nach Gold durch den Krieg im Nahen Osten. Nachdem der Goldpreis nur zu Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran Ende Februar zeitweise bis auf knapp 5.420 Dollar gestiegen war, ist die Notierung in den vergangenen beiden Wochen mehrfach deutlich unter Druck geraten.