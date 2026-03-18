Deutsche Pfandbriefbank Aktie startet durch - 18.03.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie notiert aktuell bei 2,8960€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,70 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1300 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,8960€, mit einem Plus von +4,70 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Deutsche Pfandbriefbank AG ist eine führende europäische Spezialbank für Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung, bekannt für ihre Pfandbriefemissionen. Sie ist stark in Deutschland und anderen europäischen Märkten vertreten. Hauptkonkurrenten sind Aareal Bank und Berlin Hyp. Ihre Expertise und ihr Netzwerk in Europa sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank in den letzten drei Monaten Verluste von -34,01 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie damit um -9,23 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,06 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Deutsche Pfandbriefbank eine negative Entwicklung von -34,67 % erlebt.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,79 % geändert.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,23 % 1 Monat -27,06 % 3 Monate -34,01 % 1 Jahr -51,72 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung der Deutsche Pfandbriefbank (PBB). Kernpunkte: Short-Stacking von Hedgefonds (u. a. Citadel) belastet den Kurs; geringe Marktkapitalisierung/Liquidität erhöhen die Volatilität. Debatten zu Governance/Risikostrategien, US-Geschäft, StaRUG-Restrukturierung und möglichen Konsolidierungen (Aareal) oder Übernahmen. Spekulationen über Goldman-Sachs-Beteiligung kursieren, Quelle umstritten.

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 392,94 Mio.EUR € wert.

Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them 18.03.2026 / 08:27 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. 1. …

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 18.03.2026 / 08:27 CET/CEST Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber …

EQS Voting Rights Announcement: Deutsche Pfandbriefbank AG Deutsche Pfandbriefbank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 18.03.2026 / 07:24 …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Bank, Commerzbank und Co.

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Commerzbank notiert im Plus, mit +4,60 %. ING Group notiert im Plus, mit +1,10 %. UniCredit legt um +0,99 % zu

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Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.