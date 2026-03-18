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    Über 7 Prozent Plus: Samsung-Aktie profitiert von diesem KI-Deal

    Samsung und AMD bauen ihre Partnerschaft aus und setzen auf KI-Speicher. Der Deal zeigt, wie hart der Wettbewerb um Zukunftstechnologien geworden ist.

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    Anleger greifen zu - Über 7 Prozent Plus: Samsung-Aktie profitiert von diesem KI-Deal
    Foto: Klaudia Radecka - picture alliance / NurPhoto

    Samsung Electronics und Advanced Micro Devices (AMD) treiben ihre Zusammenarbeit im boomenden Markt für Künstliche Intelligenz weiter voran. Beide Konzerne haben laut Reuters eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre strategische Partnerschaft bei Speicherchips auszubauen.

    Im Fokus steht die Lieferung von Samsungs nächster Generation an Hochleistungsspeicher. Der sogenannte High Bandwidth Memory der vierten Generation soll in künftigen KI-Beschleunigern von AMD zum Einsatz kommen. Parallel wollen die Unternehmen optimierte DDR5-Speicherlösungen für AMDs sechste EPYC-Prozessoren entwickeln.

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    Die Aktie von Samsung Electronics legte im Handel in Südkorea deutlich zu und schloss mit einem Plus von 7,53 Prozent (Stand 7:30 Uhr MEZ). Auch auf Tradegate setzte sich die Aufwärtsbewegung fort, wo das Papier zuletzt 2,34 Prozent auf 2.185 Euro gewann (Stand 11:17 Uhr).

    Samsung Electronics (Spons. GDR)

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    ISIN:US7960502018WKN:881823

    Option auf Fertigungspartnerschaft

    Über die Lieferbeziehung hinaus prüfen die Konzerne eine engere Zusammenarbeit in der Chipfertigung. Samsung könnte künftig als Auftragsfertiger für neue AMD-Produkte auftreten. Damit würde sich der Konzern stärker als Alternative zu etablierten Foundry-Anbietern positionieren.

    Samsung ist bereits ein wichtiger Zulieferer für AMD. Der Konzern liefert Speicher der aktuellen Generation für bestehende KI-Beschleuniger. Mit der neuen Vereinbarung will sich Samsung nun als zentraler Partner für kommende Grafikprozessoren im KI-Bereich etablieren.

    Wettbewerb im KI-Markt verschärft sich

    Die Einigung fällt in eine Phase intensiven Wettbewerbs. Während der Entwicklerkonferenz von Nvidia hatte CEO Jensen Huang zu Wochenbeginn ebenfalls eine Kooperation mit Samsung angekündigt und dessen Speichertechnologie gelobt.

    Der Markt für KI-Chips wächst rasant. Gleichzeitig versuchen Hersteller, sich langfristige Lieferketten zu sichern. Hochleistungsspeicher gilt als Engpassfaktor, da die Nachfrage das Angebot übersteigt.

    Milliarden-Deals treiben Nachfrage

    AMD hat zuletzt mehrere Großaufträge gesichert. So vereinbarte der Konzern nach eigenen Angaben einen Liefervertrag über bis zu 60 Milliarden US-Dollar mit Meta Platforms über fünf Jahre. Auch mit OpenAI besteht bereits eine ähnliche Vereinbarung.

    Für Samsung kommt die Partnerschaft zur rechten Zeit. Der Weltmarktführer bei Speicherchips will seinen Rückstand im schnell wachsenden HBM-Segment verringern. Laut Daten von Counterpoint Research liegt der Marktanteil derzeit bei rund 22 Prozent. Branchenführer SK Hynix kommt hingegen auf etwa 57 Prozent.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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