BARCLAYS stuft TAG IMMOBILIEN AG auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 15,20 Euro auf "Equal Weight" belassen. Diese hätten die Erwartungen auf breiter Front übertroffen, schrieb Celine Soo-Huynh in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Viel Neues gebe es hinsichtlich der Zielvorgaben für das laufende Geschäftsjahr nicht./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:03 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 14,23EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Celine Soo-Huynh
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,20
Kursziel alt: 15,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Celine Soo-Huynh
Analysiertes Unternehmen: TAG IMMOBILIEN AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 15,20
Kursziel alt: 15,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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