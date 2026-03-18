Steigende KI-Nachfrage, höhere Kosten: Chinas Tech-Giganten erhöhen Preise

Aufgrund der steigenden weltweiten Nachfrage nach KI und der höheren Kosten in der Lieferkette erhöhen die chinesischen Tech-Giganten Alibaba und Baidu ihre Preise für KI-Dienstleistungen, wie Dow Jones berichtet. Alibaba hat die Preise für T-Head-KI-Chips um 5 bis 34 Prozent und Speicherdienste um 30 Prozent erhöht. Baidu hat die Preise für seine KI-Cloud-Produkte um bis zu 30 Prozent angehoben.

Die Erhöhungen markieren das Ende eines ruinösen Preiskampfes in der KI-Branche. Anfang 2024 senkte Alibaba die Preise für Cloud-Computing-Dienste um bis zu 55 Prozent, was zu Gegensenkungen führte. Zudem kündigte auch Tencent eine Preiserhöhung für KI-Modelle an. Die Preiserhöhungen sind dabei Teil der Bemühungen, KI-Dienste zu monetarisieren, was zu steigenden Forschungs- und Entwicklungsausgaben führt.