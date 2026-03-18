    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCircle Internet Group Incorporation. Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Circle Internet Group Incorporation. Registered (A)

    Heißer Trade

    401 Aufrufe 401 0 Kommentare 0 Kommentare

    Circle-Aktie explodiert 120% in einem Monat – USDC wird zum Stablecoin-Star

    Die Circle-Aktie erlebt einen spektakulären Höhenflug und profitiert von wachsender Stablecoin-Nachfrage – wird USDC zum Rückgrat der neuen Finanzwelt?

    Heißer Trade - Circle-Aktie explodiert 120% in einem Monat – USDC wird zum Stablecoin-Star
    Foto: Dall-E

    Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle entwickelt sich derzeit zu einem der auffälligsten Gewinner im Krypto-Sektor. Am Mittwoch schloss das Papier 5,15 Prozent höher bei 132,31 US-Dollar und legte im vorbörslichen Handel um weitere 1,3 Prozent auf rund 134 US-Dollar zu. Innerhalb eines Monats summiert sich das Kursplus damit auf über 122 Prozent.

    USDC als Herzstück

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Circle Internet Group Inc. [Ordinary Shares - Class A]!
    Short
    139,93€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 14,35
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    119,73€
    Basispreis
    1,48
    Ask
    × 8,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der Stablecoin USDC, dessen Wert fest an den US-Dollar gekoppelt ist. Im Gegensatz zu vielen volatilen Kryptowährungen erfüllt USDC vor allem eine funktionale Rolle als Zahlungsmittel, Abwicklungsinstrument und Sicherheit innerhalb des digitalen Finanzsystems. Diese Bedeutung nimmt spürbar zu, da immer mehr Anwendungsbereiche entstehen, in denen stabile digitale Dollar gefragt sind.

    Ein zentraler Treiber ist die zunehmende Tokenisierung traditioneller Finanzprodukte. Immer mehr Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen oder Kreditfonds werden auf Blockchain-Infrastrukturen übertragen, wobei USDC häufig als bevorzugte Abwicklungswährung dient.

    Parallel dazu gewinnt USDC auch im Alltag an Relevanz. Ob bei internationalen Transaktionen, im dezentralen Finanzwesen oder bei neuen digitalen Geschäftsmodellen – der Stablecoin etabliert sich zunehmend als global einsetzbares Transaktionsmedium.

    Besonders deutlich zeigt sich das Wachstum im Bereich tokenisierter Vermögenswerte: Laut Analystenschätzungen ist dieser Markt von rund 1,5 Milliarden US-Dollar Anfang 2023 auf etwa 26,5 Milliarden US-Dollar angewachsen.

    Marktanteile verschieben sich zugunsten von USDC

    Auch im Wettbewerb der Stablecoins gewinnt USDC an Boden. Laut Analysten hat der Coin erstmals seit 2018 wieder einen höheren Volumenanteil als der größte Konkurrent USDT erreicht.

    Der aktuelle Anteil liegt bei rund 64 Prozent – ein deutlicher Sprung gegenüber dem Durchschnitt von etwa 30 Prozent in den vergangenen Jahren.

    Analysten schlagen Alarm

    Die starke Kursentwicklung wird von einer Welle positiver Analystenbewertungen begleitet. Das Analysehaus Clear Street hat die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 136 US-Dollar angehoben. Auch Mizuho zog nach und erhöhte sein Ziel auf 120 US-Dollar.

    Compass Point-Analyst Ed Engel stufte die Aktie bereits im Januar von "Verkaufen" auf "Neutral" hoch. Besonders bullish zeigt sich aktuell Seaport Global mit einem Kursziel von 280 US-Dollar.

    Zinsen als unterschätzter Gewinnmotor

    Circle erzielt einen Großteil seiner Einnahmen aus Zinsen auf die Reserven, die den Stablecoin USDC decken. Steigende oder länger hoch bleibende Zinsen – etwa infolge geopolitischer Spannungen und anhaltender Inflation – wirken sich daher direkt positiv auf die Ertragslage aus. Verzögerte Zinssenkungen der US-Notenbank könnten somit zum zusätzlichen Kurstreiber werden.

    Regulierung als möglicher Gamechanger

    Ein weiterer entscheidender Faktor bleibt die Regulierung. Die Unterstützung für neue Krypto-Gesetze in den USA – etwa den sogenannten CLARITY Act – könnte institutionellen Investoren mehr Sicherheit bieten und den Einsatz von Stablecoins weiter beschleunigen.

    Tipp aus der RedaktionÜber SMARTBROKER+ kannst du jetzt direkt Bitcoin, XRP und viele andere Kryptowährungen günstig handeln.

     

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Heißer Trade Circle-Aktie explodiert 120% in einem Monat – USDC wird zum Stablecoin-Star Die Circle-Aktie erlebt einen spektakulären Höhenflug und profitiert von wachsender Stablecoin-Nachfrage – wird USDC zum Rückgrat der neuen Finanzwelt?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     