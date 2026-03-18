Circle-Aktie explodiert 120% in einem Monat – USDC wird zum Stablecoin-Star

Die Aktie des Stablecoin-Emittenten Circle entwickelt sich derzeit zu einem der auffälligsten Gewinner im Krypto-Sektor. Am Mittwoch schloss das Papier 5,15 Prozent höher bei 132,31 US-Dollar und legte im vorbörslichen Handel um weitere 1,3 Prozent auf rund 134 US-Dollar zu. Innerhalb eines Monats summiert sich das Kursplus damit auf über 122 Prozent.

Im Mittelpunkt der aktuellen Entwicklung steht der Stablecoin USDC, dessen Wert fest an den US-Dollar gekoppelt ist. Im Gegensatz zu vielen volatilen Kryptowährungen erfüllt USDC vor allem eine funktionale Rolle als Zahlungsmittel, Abwicklungsinstrument und Sicherheit innerhalb des digitalen Finanzsystems. Diese Bedeutung nimmt spürbar zu, da immer mehr Anwendungsbereiche entstehen, in denen stabile digitale Dollar gefragt sind.

Ein zentraler Treiber ist die zunehmende Tokenisierung traditioneller Finanzprodukte. Immer mehr Vermögenswerte wie US-Staatsanleihen oder Kreditfonds werden auf Blockchain-Infrastrukturen übertragen, wobei USDC häufig als bevorzugte Abwicklungswährung dient.

Parallel dazu gewinnt USDC auch im Alltag an Relevanz. Ob bei internationalen Transaktionen, im dezentralen Finanzwesen oder bei neuen digitalen Geschäftsmodellen – der Stablecoin etabliert sich zunehmend als global einsetzbares Transaktionsmedium.

Besonders deutlich zeigt sich das Wachstum im Bereich tokenisierter Vermögenswerte: Laut Analystenschätzungen ist dieser Markt von rund 1,5 Milliarden US-Dollar Anfang 2023 auf etwa 26,5 Milliarden US-Dollar angewachsen.

Marktanteile verschieben sich zugunsten von USDC

Auch im Wettbewerb der Stablecoins gewinnt USDC an Boden. Laut Analysten hat der Coin erstmals seit 2018 wieder einen höheren Volumenanteil als der größte Konkurrent USDT erreicht.

Der aktuelle Anteil liegt bei rund 64 Prozent – ein deutlicher Sprung gegenüber dem Durchschnitt von etwa 30 Prozent in den vergangenen Jahren.

Analysten schlagen Alarm

Die starke Kursentwicklung wird von einer Welle positiver Analystenbewertungen begleitet. Das Analysehaus Clear Street hat die Aktie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 92 auf 136 US-Dollar angehoben. Auch Mizuho zog nach und erhöhte sein Ziel auf 120 US-Dollar.

Compass Point-Analyst Ed Engel stufte die Aktie bereits im Januar von "Verkaufen" auf "Neutral" hoch. Besonders bullish zeigt sich aktuell Seaport Global mit einem Kursziel von 280 US-Dollar.

Zinsen als unterschätzter Gewinnmotor

Circle erzielt einen Großteil seiner Einnahmen aus Zinsen auf die Reserven, die den Stablecoin USDC decken. Steigende oder länger hoch bleibende Zinsen – etwa infolge geopolitischer Spannungen und anhaltender Inflation – wirken sich daher direkt positiv auf die Ertragslage aus. Verzögerte Zinssenkungen der US-Notenbank könnten somit zum zusätzlichen Kurstreiber werden.

Regulierung als möglicher Gamechanger

Ein weiterer entscheidender Faktor bleibt die Regulierung. Die Unterstützung für neue Krypto-Gesetze in den USA – etwa den sogenannten CLARITY Act – könnte institutionellen Investoren mehr Sicherheit bieten und den Einsatz von Stablecoins weiter beschleunigen.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



