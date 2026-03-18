Myriad Uranium verkauft Uranprojekt Red Basin für 2,5 Mio. USD, behält 10-%-Anteil in Form eines „Free Carried Interest“ und geht strategische Allianz mit einem neuen Unternehmen ein, das von führenden US-amerikanischen Technologen unterstützt wird

Vancouver, British Columbia – 18. März 2026 / IRW-Press / Myriad Uranium Corp. (CSE: M) (OTCQB: MYRUF) (FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Datum vom 17. März 2026 einen Asset-Kaufvertrag zwischen Myriad, Myriad Red Basin LLC (die neu gegründete Tochtergesellschaft von Myriad in New Mexico) und Subatomic Red Basin, LLC („Subatomic“) unterzeichnet hat. Gemäß diesem wird Myriad all seine im Besitz befindlichen Claims am Uranprojekt Red Basin in New Mexico, USA, für den Preis von 2.500.000 USD, zahlbar bei Abschluss, an Subatomic verkaufen. Myriad wird einen 10-%-Anteil als „Free Carried Interest“ am Projekt behalten. Myriad und Subatomic werden außerdem eine strategische Allianz hinsichtlich der Exploration und Erschließung anderer Projekte außerhalb von Red Basin bilden.

Höhepunkte der Transaktion

- Verkaufspreis: 2.500.000 USD, bar, zahlbar bei Abschluss

- Zurückbehaltene Beteiligung: 10% Free Carried Interest am Uranprojekt Red Basin

- Strategische Allianz: gemeinsamer Fokus auf Uranmöglichkeiten über das Projektgebiet Red Basin hinaus

- Kapitalrendite: Myriad erwarb Red Basin vor rund einem Jahr für 525.000 CAD, was einer Rendite von mehr als dem Sechsfachen des investierten Kapitals, mit Ausnahme des Carried Interest, entspricht

- Voraussichtliches Abschlussdatum: am oder vor dem 17. April 2026

Thomas Lamb, CEO von Myriad, sagte: „Myriad freut sich sehr darüber, mit Subatomic eine Partnerschaft über unser Projekt Red Basin einzugehen und eine hervorragende Kapitalrendite zu erzielen, die für unsere Aktionäre stark wertsteigernd ist. Noch wichtiger ist allerdings die Bildung einer strategischen Allianz mit einem neuen Uranpartner, der das Projekt vorantreiben wird, während wir durch unsere verbleibende Beteiligung weiterhin daran teilhaben. Es wird zu gegebener Zeit noch deutlich mehr zu Subatomic und zum vollen Umfang unserer Allianz bekannt gegeben werden. Doch bereits jetzt zeigt sich deutlich, dass das Potenzial der Kernenergie, unterbrechungsfreie, saubere Stromversorgungslösungen für den Technologiesektor bereitzustellen, eine neue Gruppe von Investoren in den Uransektor – und insbesondere in US-amerikanische Uranquellen – anzieht. Myriad ist gut aufgestellt, um von diesem sich beschleunigenden Trend zu profitieren, und wir freuen uns darauf, unsere Aktionäre über wichtige Entwicklungen zu informieren, sobald sich diese im Rahmen unserer Partnerschaft mit Subatomic abzeichnen.“