BARCLAYS stuft GSK auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Underweight" belassen. Jüngste Absatzdaten belegten auf Wochensicht ein 23-prozentigen Absatzrückgang des Antikörper-Wirkstoffs Blenrep in den USA, schrieb James Gordon am Mittwoch. In der vorausgegangenen Woche habe sich der Absatz jedoch fast verdoppelt./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 06:19 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 23,24EUR auf Tradegate (18. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m

