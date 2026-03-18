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    TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten und übertrifft Prognosen

    Für Sie zusammengefasst
    • Operativer Gewinn FFO I stieg auf 181 Mio Euro2025
    • Leerstand sank in Deutschland auf 3 Komma 2Prozent
    • Dividende bleibt 40 Cent je Aktie und Quote 50FFOI
    ROUNDUP - TAG Immobilien profitiert von höheren Mieten und übertrifft Prognosen
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - TAG Immobilien hat im vergangenen Jahr weiter von der hohen Nachfrage nach Wohnraum profitiert. Das Unternehmen übertraf dabei seine im November erhöhten Gewinnziele. So stieg der operative Gewinn (FFO I) um drei Prozent auf 181 Millionen Euro, wie der im MDax notierte Immobilienkonzern am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Dies war auch mehr als von Analysten zuvor im Schnitt erwartet.

    Am Aktienmarkt kam dies gut an. Der Kurs stieg im frühen Handel um 3,5 Prozent und gehörte damit zu den größten Gewinnern im MDax, dem Index der mittelgroßen Werte. Zuletzt lag das Plus bei fast vier Prozent. Analyst Kai Klose von der Privatbank Berenberg attestierte der Immobiliengruppe in seiner ersten Reaktion solide Ergebnisse. Die Zahlen belegten die gute Positionierung des Unternehmens im Segment Wohnimmobilien in Deutschland und Polen.

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    In Deutschland reduzierte sich Unternehmensangaben zufolge der Leerstand der rund 83.500 Wohnungen von 3,6 Prozent zu Beginn des Jahres auf nur noch 3,2 Prozent im Dezember 2025. Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios wurde in Deutschland analog zum Vorjahr ein Mietwachstum von 3,0 Prozent pro Jahr erzielt.

    In Polen profitierte das Unternehmen ebenfalls von steigenden Mieten. Dabei wuchs das Vermietungsportfolio weiter und umfasste zum Stichtag ca. 3.500 Wohnungen.

    Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus dem Vermietungsgeschäft stieg daher insgesamt um vier Prozent auf 247,6 Millionen Euro.

    Aktionäre sollen eine unveränderte Dividende von 40 Cent je Aktie erhalten. Die bereits ebenfalls im vergangenen November abgegebenen Prognosen für 2026 bestätigte TAG Immobilien. Das Unternehmen geht von weiter steigenden Ergebnissen sowie Dividenden aus, so wird die Ausschüttung auf 50 Prozent des FFO I erhöht, nach bislang 40 Prozent.

    Um das Wachstum im polnischen Markt zu beschleunigen, prüft TAG Immobilien zusammen mit der polnischen Tochter Robyg mögliche strategische Alternativen. Dazu gehören auch Kapitalmarkttransaktionen wie ein öffentliches Angebot und eine Notierung der Aktien von Robyg im regulierten Markt der Warschauer Börse. TAG werde dabei jedoch weiterhin Mehrheitsaktionärin bleiben./nas/zb/tav/stk

    TAG Immobilien

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    ISIN:DE0008303504WKN:830350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TAG Immobilien Aktie

    Die TAG Immobilien Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,23 % und einem Kurs von 14,23 auf Tradegate (18. März 2026, 10:41 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TAG Immobilien Aktie um -5,09 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,16 %.

    Die Marktkapitalisierung von TAG Immobilien bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..

    TAG Immobilien zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0000 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,300EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von +4,75 %/+39,66 % bedeutet.




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