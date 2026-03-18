Strenge Umweltauflagen befeuern De.mem‘s Geschäft

Das weltweit tätige Wasseraufbereitungsunternehmen De.mem hat in seinen neuesten Quartalszahlen gezeigt, wie sich der Boom in der Bergbaubranche positiv auf De.mem’s Geschäft auswirkt. Clay Neale arbeitet seit 2022 im Unternehmen als Senior Business Development Manager, insbesondere für den Geschäftsbereich Spezialchemikalien in Westaustralien. Ein wesentlicher Teil seiner Aufgaben besteht in der engen Zusammenarbeit mit Kunden aus dem Bergbau, vor allem mit Unternehmen aus dem derzeit boomenden Goldabbau. Neale kennt die Branche daher gut und weiß, dass Firmen wie De.mem von den aktuellen Entwicklungen profitieren können.

Herr Neale, die Bergbauindustrie in Australien boomt. Können Sie beschreiben, wie sich das auf De.mem’s Geschäft auswirkt?

De.mem bietet Bergbaukunden Produkte und Dienstleistungen rund um die Wasser- und Abwasseraufbereitung aus einer Hand. In einem sehr fragmentierten Markt, in dem viele kleinere Anbieter um Aufträge konkurrieren, sind wir damit gut positioniert, um mit größeren Bergbauunternehmen zusammenzuarbeiten, die es vorziehen, bei einem oder wenigen Anbietern einzukaufen. Darüber hinaus sind wir ein sehr service- und qualitätsorientiertes Unternehmen. Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel, da dies stabile Beziehungen und Geschäfte schafft und Kunden zu unserem Unternehmen zurückbringt.

Welche konkreten Vorteile kann De.mem seinen Kunden bieten?

Wie bereits erwähnt, ist unser „One-Stop-Shop“-Ansatz in der Wasseraufbereitungsbranche ziemlich einzigartig. Allein in Australien beschäftigt De.mem rund 65 Mitarbeiter an 6 Standorten, die über fundiertes technisches Fachwissen verfügen. Dadurch sind wir in der Lage, unseren Kunden Chemikalien für die Wasser- und Abwasseraufbereitung, alle Arten von Wasseraufbereitungssystemen und -anlagen, Betriebs- und Wartungsdienstleistungen sowie eine breite Palette an Verbrauchsmaterialien anzubieten. Innerhalb unserer Spezialchemikalien-Sparte verfügen wir nicht nur über umfangreiches Know-how in der Bereitstellung von Antiscalants, (also chemischen Substanzen, die Ablagerungen vorbeugen) für unsere Kunden aus dem Bergbau, sondern auch in vielen anderen Bereichen der Prozesschemie, wie z. B. Entschäumern, Korrosionsinhibitoren und Flockungsmitteln. Wir helfen unseren Kunden so, die Effizienz ihrer Prozesse zu maximieren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.