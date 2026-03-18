Medaro Mining gibt Explorationsprogramm auf Projekt Bastnäs in Schweden bekannt

Vancouver, British Columbia – 18. März 2026 / IRW-Press / Medaro Mining Corp. (CSE: MEDA) (OTCQB: MEDAF) (FWB: 1ZY) („Medaro“ oder das „Unternehmen“) freut sich, sein geologisches Explorationsprogramm auf dem unternehmenseigenen Projekt Bastnäs (das „Projekt“) in Schweden bekannt zu geben. Das Unternehmen hat mit McKnight Resources AB („McKnight“) einen Dienstleistungsvertrag hinsichtlich Explorationsarbeiten unterzeichnet, um die Durchführung des Programms zu unterstützen. Die Feldarbeiten werden voraussichtlich am oder um den 20. März 2026 beginnen, vorbehaltlich der örtlichen Gegebenheiten und der logistischen Rahmenbedingungen.

Explorationsprogramm – Arbeitsumfang

Das Programm soll das Verständnis des Unternehmens hinsichtlich des Potenzials des Projekts für Seltenerdmetalle („REEs“), Kupfer, Kobalt, Gold und Basismetalle durch systematische Feldarbeiten und gezielte Datenerfassung verbessern. Das Programm wird voraussichtlich geologische Kartierungen, Prospektionsarbeiten, Probenahmen und geophysikalische Untersuchungen umfassen, gefolgt von Laboranalysen und Interpretationen, um Ziele für potenzielle Folgearbeiten zu verfeinern und zu priorisieren.

- Erkundungen und detaillierte geologische Kartierungen mit Schwerpunkt auf lithologischen Kontakten, Alterationen, strukturellen Kontrollen und historischen Grubenbauen

- Gezielte Probenahmen von historischem Minenhaldenmaterial und zugänglichen Ausbissen zur Bewertung geochemischer Signaturen und potenzieller REE-Anreicherungen

- Prospektionsarbeiten und anschließende Gesteinsprobenahmen sowie – wo angemessen – ausgewählte Boden-/Geschiebemergel-Probenahmen zur Erweiterung der Zielgebiete und Identifizierung weiterer mineralisierter Abschnitte

- Geophysikalische Bodenuntersuchungen (einschließlich der Erfassung von Magnet- und Gravitationsdaten) zur Unterstützung der Abgrenzung von Strukturen und vielversprechenden Zonen

- Laboranalyse der entnommenen Proben in akkreditierten Einrichtungen sowie Zusammenstellung der Ergebnisse zu einem konsolidierten geologischen und geochemischen Datensatz