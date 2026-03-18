Diese 4 Aktien kaufen die deutschen Reddit-Zocker aktuell am liebsten

Microsoft ist die unangefochtene Nummer eins unter den Technologieaktien und steht wieder im Fokus der Reddit-Trader. "Big Tech ist back!", so lautet der Konsens in den Foren. Das Unternehmen profitiert von seiner Expansion in die Cloud sowie seiner stetigen Marktführerschaft in Bereichen wie Gaming und Software. Wird Microsoft auch dieses Mal die Börse in den nächsten Wochen rocken? Die Reddit-Community ist sich einig: Diese Aktie gehört in jedes Portfolio. Insgesamt sieben Mal wird Microsoft im Thread "Welche Aktien kauft ihr aktuell?" als bevorzugter Wert genannt.

Eine weitere Aktie, die momentan bei den Reddit-Zockern heiß diskutiert wird, ist Meta. Mit dem Fokus auf das Metaversum und die Weiterentwicklung der Social-Media-Plattformen hat das Unternehmen neue Ambitionen, die es zu einer interessanten Wahl für Spekulant:innen machen. Die Reddit-Gemeinde sieht hier eine goldene Gelegenheit, um vom nächsten großen Schritt von Meta zu profitieren. Insgesamt fünf Mal wird Meta im Thread "Welche Aktien kauft ihr aktuell?" als bevorzugter Wert genannt.

3. Rheinmetall: Ist Rheiner immer noch heiß?

Kaum Überraschend, aber wahr: Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall wird immer noch von Reddit-Zockern ins Visier genommen. Insgesamt drei Mal wird Rheinmetall im Thread "Welche Aktien kauft ihr aktuell?" als bevorzugter Wert genannt.

4. Airbus – Der europäische Gigant für die Reddit-Zocker

Und nicht zu vergessen: Airbus! Der europäische Luftfahrtriese hat ebenfalls die Aufmerksamkeit der Reddit-Community auf sich gezogen. Besonders nach den jüngsten Entwicklungen in der Luftfahrtindustrie könnte Airbus von einer Erholung der Branche profitieren. Die Reddit-Zocker setzen auf den Erfolg des Unternehmens im globalen Wettbewerb. Insgesamt drei Mal wird Airbus im Thread "Welche Aktien kauft ihr aktuell?" als bevorzugter Wert genannt.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



