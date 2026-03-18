Inflation steigt wie erwartet auf 1,9 Prozent

LUXEMBURG (dpa-AFX) - In der Eurozone ist die Inflation im Februar wie erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise um 1,9 Prozent zu, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Eine erste Erhebung wurde damit wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im Januar hatte die Inflationsrate bei 1,7 Prozent gelegen. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise um 0,6 Prozent zu und damit etwas schwächer als zunächst gemeldet.

Die Europäischen Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig eine Jahresteuerung von zwei Prozent an. Der deutliche Anstieg der Ölpreise nach dem Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar ist in den Preisdaten noch nicht berücksichtigt. Bei der Entscheidung am Donnerstag wird erwartet, dass die EZB die Leitzinsen nicht verändern wird.