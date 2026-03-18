Microsoft droht mit Klage nach Cloud-Deal von Amazon und OpenAI

Im Zentrum des Konflikts steht die Frage, ob Amazons Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS) berechtigt ist, OpenAIs neues Produkt "Frontier" anzubieten – ohne die vertraglich zugesicherte Exklusivität von Microsofts Cloud-Plattform Microsoft Azure zu verletzen.

Laut der Financial Times prüft der Softwarekonzern Microsoft offenbar rechtliche Schritte gegen Amazon und OpenAI. Hintergrund ist ein milliardenschwerer Cloud-Deal im Volumen von rund 50 Milliarden US-Dollar, der nach Einschätzung von Microsoft gegen bestehende Exklusivvereinbarungen verstoßen könnte.

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"Frontier" als Zankapfel

Mit "Frontier" entwickelt OpenAI eine neue Plattform für Unternehmen, die auf sogenannte KI-Agenten setzt – autonome Programme, die komplexe Aufgaben eigenständig ausführen können.

Diese Technologie gilt als nächster großer Schritt im KI-Markt und steht im Zentrum der strategischen Partnerschaft zwischen Amazon und OpenAI. AWS soll dabei als bevorzugter Cloud-Anbieter für "Frontier" fungieren.

Laut Microsoft könnte die vertiefte Kooperation zwischen Amazon und OpenAI die bestehende Exklusivität unterlaufen.

Verhandlungen hinter den Kulissen

Trotz der scharfen Töne laufen derzeit Gespräche zwischen den beteiligten Parteien, um eine Eskalation zu vermeiden. Ziel ist es offenbar, den Konflikt noch vor dem offiziellen Marktstart von "Frontier" beizulegen.

OpenAI selbst vertritt die Auffassung, dass die Kooperation mit Amazon mit den bestehenden Verträgen vereinbar sei. Das Unternehmen betont weiterhin die Bedeutung der Partnerschaft mit Microsoft.

Börsengang von OpenAI erhöhen den Druck

Der Zeitpunkt des Konflikts ist für OpenAI besonders sensibel. Berichten zufolge bereitet sich das Unternehmen auf einen möglichen Börsengang vor, der eine Bewertung von bis zu einer Billion US-Dollar erreichen könnte. Zuletzt wurde OpenAI mit rund 840 Milliarden US-Dollar bewertet.

Ein langwieriger Rechtsstreit mit Microsoft könnte diese Pläne erheblich belasten und potenzielle Investoren verunsichern.

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Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



