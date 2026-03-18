BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal im Mai werde der Medizintechnikhersteller voraussichtlich einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagbend. Im Fokus stünden das Geschäft mit Intraokularlinsen in China, das Beschaffungsprogramm des Landes und der Fortgang der refraktiven Chirurgie./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 23,84EUR auf Tradegate (18. März 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Jonathon Unwin
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 30
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Zeitrahmen: 12m
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