BARCLAYS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Equal Weight" belassen. Mit den Zahlen für das zweite Quartal im Mai werde der Medizintechnikhersteller voraussichtlich einen Ausblick auf das Gesamtjahr geben, schrieb Jonathon Unwin am Dienstagbend. Im Fokus stünden das Geschäft mit Intraokularlinsen in China, das Beschaffungsprogramm des Landes und der Fortgang der refraktiven Chirurgie./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2026 / 21:42 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 23,84EUR auf Tradegate (18. März 2026, 11:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Jonathon Unwin

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 30,00 € , was eine Steigerung von +25,73% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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