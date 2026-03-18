Solactive Rare Earths Tip 15 Index-Zertifikat von SG

Die Nachfrage nach seltenen Erden wächst strukturell: Der Ausbau erneuerbarer Energien, die Elektrifizierung des Verkehrs sowie steigende Investitionen in Verteidigung und Digitalisierung treiben den Bedarf. Gleichzeitig ist das Angebot nur begrenzt ausweitbar. Der Aufbau neuer Minen ist kapitalintensiv und komplex, da die Elemente oft aufwendig getrennt werden müssen. Hinzu kommen Umweltauflagen, da bei der Verarbeitung teils radioaktive Nebenprodukte entstehen. Obwohl seltene Erden geologisch nicht außergewöhnlich selten sind, sind wirtschaftlich erschließbare Vorkommen begrenzt und geografisch stark konzentriert. Über Jahrzehnte dominierte vor allem China die Förderung und Verarbeitung und erreichte zeitweise Marktanteile von über 80 Prozent. Diese Abhängigkeit wird zunehmend von westlichen Industrienationen als strategisches Risiko bewertet, daher sollen eigene Lieferketten aufgebaut und diversifiziert werden. Regionen wie Nordamerika, Europa und Australien rücken dabei stärker in den Fokus von Politik und Investoren. Die SG macht wichtige Produzenten aus diesen Regionen in einem Index-Zertifikat unter der ISIN DE000FE0G5N1 investierbar.

Der Index bündelt die wichtigsten Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette – von Exploration über Förderung bis zur Verarbeitung. Seine Zusammensetzung folgt einem strikt regelbasierten Ansatz. Die Auswahl und Gewichtung der Komponenten erfolgt über das ARTIS®-System der Solactive AG. Diese KI-Plattform wertet öffentlich verfügbare Quellen aus – darunter Nachrichten, Geschäftsberichte und Unternehmensprofile, identifiziert gezielt Unternehmen des Sektors und bringt diese in eine Rangfolge nach Relevanz. Unternehmen laufen zudem einen Größen- und Liquiditätsfilter (100 Mio. US-Dollar Marktkapitalisierung; 5 Mio. US-Dollar tägliches Handelsvolumen). Derzeit bilden Arafura Rare Earths, Rio Tinto, AMG Advanced Metallurgical Group, Coeur Mining, Freeport-McMoran, Energy Fuels, Critical Metals, Hudbay Minerals, Iluka Resources, Nicocorp Developments, MP Materials, Lynas Rare Earths, Perpetua Resources, TMC The Metals Company und United States Antimony den Index. Dessen Überprüfung und Neugewichtung erfolgt halbjährlich, jeweils im Februar und August. Die vollständige Zusammensetzung findet sich unter der ISIN des Index (DE000SL0TFM8) auf den Webseiten von Solactive. Der Index ist als Customized-Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Netto-Dividenden der Unternehmen (USA: nur 55 Prozent) reinvestiert. Managementgebühr 0,8 Prozent p.a.

ZertifikateReport-Fazit: Seltene Erden gelten als Schlüsselrohstoffe der modernen Industriegesellschaft und unverzichtbar für die Energiewende, Elektromobilität und Hoch- und Rüstungstechnologie. Das Open-End-Index-Zertifikat der SG ermöglicht es Anlegern, systematisch in die Top-Unternehmen des Sektors zu setzen und damit an möglichen Kurssteigerungen zu partizipieren.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf vom Solactive Rare Earths Top 15 Index oder von Anlageprodukten auf den Solactive Rare Earths Top 15 Index dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de