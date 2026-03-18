UBS stuft Hellofresh auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hellofresh nach detaillierten Jahreszahlen und dem Ausblick auf 2026 mit einem Kursziel von 10,80 Euro auf "Buy" belassen. Die Zielspanne für das 2026er operative Ergebnis (Aebitda) zu konstanten Wechselkursen belaufe sich auf 375 bis 425 Millionen Euro, verglichen mit der vom Kochboxenversender veröffentlichen Konsensschätzung von 423,3 Millionen Euro, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 07:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -16,43 % und einem Kurs von 3,89EUR auf Tradegate (18. März 2026, 11:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Jo Barnet-Lamb

Analysiertes Unternehmen: Hellofresh

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 10,80

Kursziel alt: 10,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 10,80 € , was eine Steigerung von +174,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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