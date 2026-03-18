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    Visa testet gemeinsam mit Banken Bezahlen per KI-Agent

    Visa testet gemeinsam mit Banken Bezahlen per KI-Agent
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Einkaufen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz: Der Kreditkartenanbieter Visa will mit Banken und Händlern die Abwicklung von Zahlungen, die durch KI-Agenten initiiert werden, unter realistischen Bedingungen testen. Im ersten Schritt seien unter anderem Commerzbank und DZ Bank dabei, teilte Visa in Frankfurt mit.

    Sogenannter Agentischer Handel wird nach Einschätzung der Partner maßgeblich verändern, wie Menschen bezahlen. Dabei recherchieren KI-Agenten im Namen von Verbrauchern oder Unternehmen, verhandeln und schließen Käufe ab, oft ohne direkte menschliche Intervention.

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    "Im Unternehmen der Zukunft könnten verschiedene Agenten bis zu einer festgelegten Rechnungshöhe eigenständig Büromaterial einkaufen, Ausschreibungen anstoßen und Preisverhandlungen übernehmen", schrieb der Leiter Firmenkunden von Visa Zentraleuropa, Oliver Scharf, im Januar in einem Gastbeitrag für das "Handelsblatt".

    Weltweites Angebot wird schrittweise eingeführt

    Visa will sein Programm "Visa Agentic Ready" nach dem Start in Europa schrittweise weltweit einführen. In der ersten Phase liege der Schwerpunkt darauf zu validieren, dass von KI-Agenten initiierte Zahlungen in realen Umgebungen von kartenausgebenden Banken sicher und im großen Maßstab funktionierten, erläuterte das Unternehmen.

    "Mit zunehmender Automatisierung des Einkaufserlebnisses stellt dieser Ansatz sicher, dass KI-Agenten im Auftrag der Menschen handeln können - bei voller Kontrolle durch die Nutzerinnen und Nutzer", schreibt Visa.

    Traditionelle Zahlungsabwickler wie die Kreditkartenfirmen Visa und Mastercard stehen in einem neuen Wettbewerb mit Start-ups wie Stripe, die sich ebenfalls um das Thema Einkaufen mit KI kümmern./ben/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 441,4 auf Tradegate (18. März 2026, 11:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +9,37 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 38,54 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Commerzbank Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -0,61 %/+14,00 % bedeutet.




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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Unicredit‑Übernahmeankündigung und deren Auswirkungen auf Kurs, Bewertung und Kontrolle der Commerzbank. Es wird die Kurskopplung an Unicredit, mögliche Aufkaufstrategien über Dritte, regulatorische Abläufe (VWAP, Zeitfenster, Kapitalerhöhung), Erwartung eines verbesserten Angebots, Kritik am staatlichen Teilverkauf sowie Vergleiche zur Profitabilität (Cost‑to‑income) und Pläne zur Beschleunigung der Ergebnissteigerung diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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