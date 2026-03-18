HYPOPORT Aktie startet durch - 18.03.2026

Die HYPOPORT Aktie notiert aktuell bei 91,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +10,48 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,70 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,49 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HYPOPORT Aktie. Nach einem Plus von +3,49 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 91,70€, mit einem Plus von +10,48 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

HYPOPORT ist ein führender digitaler Finanzdienstleister in Deutschland, bekannt für seine Plattformen Europace, Dr. Klein und Smart InsurTech. Es konkurriert mit Interhyp und FinTechs wie N26. Sein Alleinstellungsmerkmal ist die Integration und Automatisierung von Finanzdienstleistungen auf einer Plattform.

Der Kurs der HYPOPORT Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -32,45 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,14 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,01 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HYPOPORT um -35,70 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,38 % geändert.

HYPOPORT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,14 % 1 Monat -1,01 % 3 Monate -32,45 % 1 Jahr -52,67 %

Informationen zur HYPOPORT Aktie

Es gibt 7 Mio. HYPOPORT Aktien. Damit ist das Unternehmen 623,31 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von HYPOPORT

Scout24, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,14 %.

HYPOPORT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HYPOPORT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HYPOPORT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.