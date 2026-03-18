Monster-IPO: Drohnen-Aktie aus der Ukraine explodiert am ersten Tag um 520 %

Die Aktie des Drohnen-Softwareunternehmens Swarmer hat bei ihrem Börsendebüt für Aufsehen gesorgt. Am ersten Handelstag schoss der Kurs zeitweise um bis zu 700 Prozent nach oben und schloss schließlich mit einem Plus von 520 Prozent bei 31 US-Dollar. Ausgegeben worden waren die Aktien im Börsengang erst am Vortag zu einem Preis von 5 US-Dollar. Damit brachte das Unternehmen rund 15 Millionen US-Dollar frisches Kapital ein und erreichte zum Handelsende eine Bewertung von etwa 350 bis 380 Millionen US-Dollar. Auch nach dem spektakulären Börsenstart setzte sich die Rallye fort: Im vorbörslichen US-Handel lag die Aktie zeitweise mehr als 40 Prozent über dem Schlusskurs des ersten Handelstags.

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Der dreistellige Kurssprung gilt als einer der auffälligsten Fälle einer Fehlbewertung bei einem Börsengang der vergangenen Jahre. Mehr als neun Millionen Aktien wechselten am ersten Handelstag den Besitzer – theoretisch etwa dreimal so viele wie ursprünglich im IPO ausgegeben wurden.

Swarmer entwickelt Software für autonome Drohnenschwärme. Die Technologie ermöglicht es einem Bediener, große Gruppen von Drohnen gleichzeitig zu koordinieren, statt jede einzelne separat zu steuern. CEO Alex Fink beschreibt das Grundproblem moderner Kriegsführung so: "Die Ukraine will Millionen von Drohnen einsetzen, verfügt aber nicht über Millionen von Piloten." Seine Software soll diese Lücke schließen. Nach Angaben des Unternehmens wurde die Technologie seit 2023 in der Ukraine eingesetzt und hat dort bereits mehr als 100.000 Kampfeinsätze unterstützt. Fink betonte zudem die zunehmende militärische Bedeutung kleiner Drohnen: Sie seien inzwischen für mehr als 70 Prozent der Verluste auf dem Schlachtfeld verantwortlich.

Die Plattform ist darauf ausgelegt, nicht nur Luftdrohnen zu steuern. "Alles, was einen Prozessor hat, unbemannt ist und über Funk verfügt, ist eine Drohne, die unser System steuern kann", sagte Fink. Ein einzelner Operator könne dabei bis zu 690 Drohnen gleichzeitig koordinieren.

Finanziell ist das Unternehmen allerdings noch sehr klein. 2025 erzielte Swarmer lediglich rund 309.920 US-Dollar Umsatz – nach 329.410 US-Dollar im Jahr zuvor – und meldete einen Verlust von etwa 8,5 Millionen US-Dollar. Hoffnung macht ein Auftragsbestand von 16,3 Millionen US-Dollar für Softwarelizenzen, Integrationsdienstleistungen und Systemlieferungen, die in den nächsten 12 bis 24 Monaten erwartet werden. Zusätzlich stellt das Unternehmen weitere potenzielle Einnahmen von rund 16,8 Millionen US-Dollar in Aussicht.

Der Börsengang zeigt zugleich, wie stark Investoren derzeit auf Technologien rund um autonome Drohnen setzen. Moderne Konflikte – etwa in der Ukraine oder im Nahen Osten – haben die Nachfrage nach günstigen, intelligenten und vernetzten Drohnensystemen stark erhöht. Swarmer tritt dabei gegen eine breite Konkurrenz an, die von spezialisierten Drohnenfirmen wie Shield AI oder Anduril bis hin zu großen Rüstungskonzernen wie Northrop Grumman und Lockheed Martin reicht.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



