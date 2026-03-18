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    Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief

    AKTIE IM FOKUS - Schwache Jahresziele schicken Hellofresh auf Rekordtief
    Foto: HelloFresh

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein überraschend schwacher Ausblick hat die Aktien von Hellofresh am Mittwoch auf steile Talfahrt geschickt. Die Papiere des Kochboxenanbieters beschleunigten ihr Abwärtstempo und sackten auf ein Rekordtief unter der Vier-Euro-Marke. Zuletzt gaben sie um 14,4 Prozent auf 3,90 Euro nach und sind mit einem Gesamtverlust von fast 37 Prozent seit Anfang 2026 nicht nur der schwächste Wert unter den 70-SDax -Mitgliedern an diesem Tag, sondern auch insgesamt.

    Da Hellofresh bereits im Februar Eckzahlen bekannt gegeben hatte, standen nun vor allem die Ziele für 2026 im Blick. Analyst Marcus Diebel von JPMorgan verwies vor allem auf das operative Ergebnisziel des Kochboxen-Versenders, das schwächer als von Analysten im Schnitt erwartet ausgefallen war. Die Konsensschätzung dürfte ihm zufolge daher sinken. Potenziellen Anlegern empfiehlt er, zunächst an der Seitenlinie zu bleiben.

    Laut UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb verdeutlichen die Details zu den einzelnen Geschäftsbereichen das Ausmaß der Schwierigkeiten von Hellofresh im Bereich Fertiggerichte, während sich das Tempo der Verbesserung im Bereich Kochboxen leicht beschleunigt habe. Die Strategieentwicklung zeige zugleich, dass Kosteneinsparungen teilweise durch Investitionen wieder aufgefressen würden.

    "Das alles führte in einer Umsatzprognose, die etwa 170 Basispunkte unter dem Mittelwert der Konsensschätzung liegt, und einer Prognose für das bereinigte operative Ergebnis, die etwa 5 Prozent darunter liegt." Dabei betonte der UBS-Experte Barnet-Lamb noch, dass die vom Unternehmen gegebene Ebitda-Prognose währungsbereinigt sei und konstatierte: "Wir erwarten einen mechanischen Gegenwind von 1 bis 2 Prozent durch Währungseffekte, der daher zu einer noch stärkeren Abwärtskorrektur führen könnte."

    Übergeordnet hält Barnet-Lamb zwar an seiner Kernthese einer fortschreitenden Stabilisierung des Kochboxen-Geschäfts, unterstützt durch eine verbesserte Kundenbindung, fest. Doch sogar Optimisten müssten einräumen, dass selbst ein laut Hellofresh "moderat erhöhtes" Produktinvestitionsprogramm angesichts eines Rekordtiefs des Aktienkurses und eines minimalen freien Mittelzuflusses frustrierend sei.

    Ähnlich sehen dies auch andere Experten. Der Essenslieferant kämpfe weiterhin um eine Rückkehr zu steigenden Umsätzen und Ergebnissen, woran auch er glaube, schrieb etwa Giles Thorne von Jefferies. Der vorgelegte Bericht biete jedoch wenig Unterstützung für derlei Hoffnungen, und der Verweis des Managements auf Extremwetterlagen als wesentlicher Grund für die avisierten neuerlichen Rückgänge könnte dem Aktienkurs auch nicht helfen.

    Eine Kurserholung hängt laut Analyst Felix Dennl vom Bankhaus Metzler vielmehr "von einer Stabilisierung der Umsätze und dem Nachweis einer nachhaltigen Verbesserung der Kundenbindungsraten ab"./ck/err/jha/

    HelloFresh

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    -19,81 %
    -23,88 %
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    -54,86 %
    -75,76 %
    -94,05 %
    -67,57 %
    ISIN:DE000A161408WKN:A16140

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HelloFresh Aktie

    Die HelloFresh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,37 % und einem Kurs von 17.138 auf Ariva Indikation (18. März 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HelloFresh Aktie um -19,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von HelloFresh bezifferte sich zuletzt auf 680,64 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2857EUR. Von den letzten 7 Analysten der HelloFresh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +151,76 %/+101,41 % bedeutet.




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