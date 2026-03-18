ROUNDUP
Irak nimmt Ölexport über Pipeline in Kurdenregion wieder auf
- Regierung und Kurdenregion einigen sich auf Export
- Kurdischer Ministerpraesident spricht von Ausnahme
- Iraks Produktion gedrosselt auf 1300000 Barrel tag
ERBIL (dpa-AFX) - Die Regierung im Irak und die halbautonome Kurdenregion haben sich auf erneute Ölexporte über eine wichtige Pipeline geeinigt, die über die Türkei zum Mittelmeer führt. Es herrschten "außergewöhnliche Umstände" im Land, teilte der kurdische Ministerpräsident Masrur Barsani mit. "Wir alle teilen die Verantwortung, um dieses schwierige Kapitel zu überstehen." Zugleich gingen Verhandlungen weiter, um ein Embargo gegen kurdische Ölhändler aufzuheben.
Zwischen der irakischen Regierung und der Kurdenregion läuft seit Jahren ein Streit darüber, wie die Pipeline betrieben und wie die Umsätze aus den Ölexporten verteilt werden sollen. Die Regierung in Bagdad hofft auf Exporte über die Pipeline von etwa 300.000 Barrel (je 159 Liter) täglich. Kurdischen Angaben zufolge liefen die Exporte heute wieder an.
Wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormus im Iran-Krieg hat der Irak seine Ölproduktion bereits stark gedrosselt. Iraks Ölminister Hajan Abdel Ghani zufolge produziert das Land aktuell nur noch 1,3 Millionen Barrel Rohöl, was etwa 30 Prozent der normalen Produktion entspricht./jot/DP/nas
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So ist es.
MIT Prof Ted Postol: U.S. Iran Missile War
Der Iran hat aktuell die Oberhand und das wissen die auch. Trump kann kein Taco machen denn damit wird der Kanal auch nicht frei. Sämtliche Sateliten Einheiten wurden zerstört so wie auch US Basen. Man merkt dem Trump die Nervösität an, er lässt die Wirtschaft kollabieren und kommt nicht aus der Falle raus, außer wenn er den Bedingungen der Iraner nach gibt.