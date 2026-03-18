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    Agrarhändler Agravis will in Süddeutschland expandieren

    Für Sie zusammengefasst
    • Agravis expandiert in den Sueden mit Fokus BayernA
    • Agravis tritt nur als Partner von Genossenschaften
    • Umsatz 8400000000 Euro Gewinn vor Steuern 70100000
    Agrarhändler Agravis will in Süddeutschland expandieren
    Foto: BayWa AG

    MÜNSTER (dpa-AFX) - Der gemessen am Umsatz zweitgrößte Agrarhändler in Deutschland, die Agravis Raiffeisen AG, weitet sein Geschäft auf den Süden Deutschlands aus. Das Unternehmen werde dabei einen besonderen Fokus auf Bayern und Baden-Württemberg legen, kündigte Unternehmenschef Dirk Köckler bei der Vorstellung der Bilanzzahlen für 2025 an.

    Agravis werde allerdings nur als Partner von Genossenschaften auftreten. "Wir hängen keine Agravis-Fahne auf", sagte der Vorstandschef. Das Kerngebiet der Agravis AG liegt bislang zwischen den Niederlanden und Polen und hat seinen Schwerpunkt im Nordwesten und im Osten Deutschlands.

    Auf die Frage, ob das Unternehmen mit Sitz in Münster eine Lücke schließen werde, die der ins Straucheln geratene Marktführer Baywa AG derzeit biete, sagte Köckler: "Das überlasse ich Ihrer journalistischen Auslegung."

    Der Mischkonzern Baywa ist derzeit ein Sanierungsfall und hoch verschuldet. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 hatte Baywa mit Sitz in München einen rückläufigen Umsatz von 9,6 Milliarden Euro vermeldet.

    Die Agravis AG hielt ihren Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr dagegen mit 8,4 Milliarden Euro (2024: 8,5 Milliarden Euro) nahezu konstant. Beim Gewinn vor Steuern legte das Unternehmen mit knapp 7.000 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr von 65 Millionen auf 70,1 Millionen Euro zu. Zum Nettogewinn nach Abzug aller Aufwendungen wurden keine Angaben gemacht./lic/DP/nas

    BayWa

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    ISIN:DE0005194062WKN:519406

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

    Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 2,82 auf Tradegate (18. März 2026, 11:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -2,33 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 278,42 Mio..

    BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +224,32 %/+332,43 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die niedrige Bewertung und hohe Verschuldung der BayWa-Aktie: Marktkapitalisierung unter 300 Mio. vs. rund 4 Mrd. Schulden, Debatten über Verkauf von Verlustbringern (u.a. BayWa RE), Sanierung/Restrukturierung, mögliches Übernahmeinteresse von Raiffeisen, Insolvenzrisiken und ob negative News bereits eingepreist sind. Weiterhin Diskussionen zu Xetra‑Orders/hohen Verkaufsvolumina (23k bei ~2,72) und Handelsvolatilität.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BayWa eingestellt.

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