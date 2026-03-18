DXC wurde in die Forbes-Liste der besten Unternehmensberatungsfirmen Amerikas 2026 aufgenommen

ASHBURN, Virginia, 18. März 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), ein führender Partner für Unternehmenstechnologie und Innovation, wurde zum vierten Mal in Folge in das Forbes-Ranking „America's Best Management Consulting Firms 2026" aufgenommen. Diese jährlich erscheinende Liste würdigt die Beratungsunternehmen, die von Kunden und Branchenkollegen aus einer Vielzahl von Branchen und Funktionsbereichen am meisten empfohlen werden.

Die Auszeichnung unterstreicht die Stellung von DXC als zuverlässiger Partner für globale Unternehmen, die ihre Betriebsabläufe modernisieren und den Einsatz von KI vorantreiben

Die Aufnahme von DXC spiegelt die anhaltende Führungsrolle des Unternehmens in den Bereichen Beratung und KI-gestützte Transformation wider. In den letzten Monaten hat DXC AdvisoryX ins Leben gerufen, eine globale Beratungsgruppe, die beratungsorientierte Projekte mit der langjährigen Engineering-Erfahrung des Unternehmens verbindet, um Unternehmen bei der Bewältigung komplexer Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationen in großem Maßstab zu unterstützen; stellte Xponential vor, einen wiederverwendbaren Blueprint für die KI-Orchestrierung, der Organisationen dabei unterstützt, über Pilotprojekte hinauszugehen und KI sicher, verantwortungsbewusst und mit messbaren geschäftlichen Auswirkungen zu operationalisieren; und eröffnete sein London Customer Experience Center, in dem Kunden gemeinsam mit DXC-Experten Lösungen in den Bereichen Automatisierung, generative und agentenbasierte KI, Sicherheit, Unternehmensanwendungen und Infrastruktur entwickeln können.

„Diese Anerkennung durch Forbes spiegelt die Stärke des Beratungsgeschäfts von DXC wider und das Vertrauen, das Kunden in uns setzen, um echte geschäftliche Ergebnisse zu erzielen", sagte Ramnath Venkataraman, President of Consulting & Engineering Services. „Branchenübergreifend und weltweit helfen wir Unternehmen dabei, ihre Kern-IT zu modernisieren und KI-Ambitionen in echten geschäftlichen Mehrwert umzusetzen. Da die Nachfrage nach KI zunimmt, suchen viele Unternehmen noch nach Wegen , diese verantwortungsvoll zu skalieren. DXC hilft ihnen dabei, die erforderlichen Fähigkeiten aufzubauen, um mit Zuversicht voranzukommen."

Das von Forbes in Zusammenarbeit mit Statista erstellte Ranking basiert auf Umfragen unter Branchenkollegen und Kunden aus verschiedenen Branchen und Funktionsbereichen. Im Ranking für 2025 stellte Forbes fest, dass weniger als 0,02 % der geschätzten 955.000 Beratungsunternehmen in den USA in das Ranking aufgenommen wurden, basierend auf Umfragen unter 2.400 Kunden und Branchenkollegen in 33 Kategorien. Die anhaltende Anerkennung von DXC spiegelt die Dynamik des Unternehmens bei der Bereitstellung branchenspezifischer Expertise und technologiegetriebener Transformation für Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors wider.

Mit rund 115.000 Mitarbeitern, darunter fast 50.000 Ingenieure und Berater in 70 Ländern, unterstützt DXC Kunden bei der Bewältigung komplexer geschäftlicher Herausforderungen in den Bereichen digitale Transformation, IT-Strategie und -Implementierung, Cloud, Daten und KI. Erfahren Sie mehr über DXC Consulting & Engineering Services hier.

Informationen zu DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) ist ein führender Technologie- und Innovationspartner für Unternehmen, der Software, Dienstleistungen und Lösungen für Unternehmen sowie Organisationen des öffentlichen Sektors weltweit bereitstellt und sie dabei unterstützt, KI zu nutzen, um in einer Zeit exponentiellen Wandels mit hoher Geschwindigkeit Ergebnisse zu erzielen. Mit umfassender Expertise in den Bereichen Managed Infrastructure Services, Anwendungsmodernisierung und branchenspezifische Softwarelösungen modernisiert, sichert und betreibt DXC einige der komplexesten Technologieumgebungen der Welt. Weitere Informationen finden Sie auf dxc.com.

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Die DXC Technology Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 10,24EUR auf Tradegate (18. März 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.