Aumovio weiter auf Erholungskurs - Viel Lob für Mittelzufluss

Aumovio-Aktien erholten sich gegen Mittag um weitere 4 Prozent auf 38 Euro, nachdem sie am Freitag mit 34,54 Euro noch auf dem tiefsten Niveau seit Oktober 2025 gehandelt worden waren. Damit lagen sie leicht unter ihrem ersten Kurs nach dem Börsengang im September. Den Erfolgsweg haben sie Mitte Januar bei gut 47 Euro verlassen. Seither ging es, zuletzt besonders dynamisch im Zuge des Iran-Kriegs, um gut ein Viertel abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Aumovio sind am Mittwoch trotz schwächerer Ergebnisse auf Erholungskurs geblieben. Von Analysten gab es einhelliges Lob für die Barmittelzuflüsse des von Continental abgespaltenen Autozulieferers.

Mit Umsatz und Ergebnis blieb das Unternehmen am Mittwoch zwar etwas hinter den Markterwartungen zurück. Experten lobten aber unisono den Barmittelzufluss. Der UBS-Experte David Lesne sieht nach den Geschäftszahlen und dem Ausblick auf 2026 darin bestärkt, dass sich der Free Cashflow rasch in Richtung der für 2028 erwarteten Milliarde Euro bewegen kann.

Die Aumovio-Finanzchefin Jutta Dönges stellte im Nachgang der Bilanzvorlage am Vormittag für 2026 sogar eine Dividende in Aussicht./ag/bek/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUMOVIO Aktie Die AUMOVIO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,27 % und einem Kurs von 38,06 auf Tradegate (18. März 2026, 12:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUMOVIO Aktie um +2,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,57 %. Die Marktkapitalisierung von AUMOVIO bezifferte sich zuletzt auf 3,81 Mrd.. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 48,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von +0,53 %/+64,02 % bedeutet.



