Ölpreise vor dem nächsten Schub? Auf diese Ölaktien achten jetzt clevere Anleger

Lange Zeit standen die Ölproduzenten im Schatten der eskalierenden Gold- und Silberaktien. Während Barrick Mining, Newmont oder auch Agnico Eagle Mines und Pan American Silver von Hoch zu Hoch jagten und die Aufwärtsbewegungen von Gold und Silber nachbildeten, herrschte im Ölsektor eine gewisse Tristesse. Nach dem Preisplateau, das die Ölpreise rund um den Beginn des Ukraine-Krieges im Jahr 2022 ausbildeten, ging nicht mehr viel im Ölsektor. Brent Öl und WTI Öl standen permanent unter Druck. Gelegentliche geopolitisch motivierte Erholungsversuche fielen rasch in sich zusammen. Zu Jahresbeginn 2026 sah es nach der Fortsetzung der schwierigen Phase am Ölmarkt aus. Einem Indiz hätte man zu Jahresbeginn allerdings deutlich mehr Aufmerksamkeit schenken sollen.

Deutlich bevor die Ölpreise infolge des Iran-Kriegs in die Höhe schossen, setzte die Exxon Mobil-Aktie zu ihrer gewaltigen Ausbruchsbewegung an. Der Stellenwert von Exxon Mobil für den Ölsektor ist bekannt. Der Ausbruch über das markante Widerstandscluster 120 US-Dollar / 125 US-Dollar beendete ein jahrelanges Ringen der Öl-Aktie mit diesem Widerstandsbereich. Die Tür auf der Oberseite sprang Anfang Januar weit auf. Die Kursrallye hält bis heute. Aktuell notiert Exxon Mobil bei 160 US-Dollar. Mittlerweile sind andere Aktien nachgezogen – nicht zuletzt Chevron.

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Auf diese Ölaktien achten jetzt clevere Anleger

Die Aktien von Schieferölproduzenten weisen in der aktuellen Phase ein beachtliches Momentum auf. Die Ausgangslage ist klar. Das sogenannte Fracking ist vergleichsweise kostenintensiv. Insofern weisen Aktien von Schieferölproduzenten einen recht hohen Hebel gegenüber Bewegungen der Ölpreise auf. Entsprechend rücken Schieferölaktien derzeit verstärkt in den Fokus von Anleger und Investoren. Obacht ist dennoch geboten. Der Hebel funktioniert natürlich in beide Richtungen, wie die letzten Jahre deutlich zeigten. Aktuell dominiert bei den Ölpreisen jedoch nur eine Richtung.

Anfang März wurde an dieser Stelle bereits EOG Resources ausführlich thematisiert. Devon Energy ist ein weiterer spannender Vertreter dieses Sektors.

Devon Energy ist unter anderem im Delaware Basin tätig, das sich im Südosten von New Mexico und dem Westen von Texas erstreckt. Das Unternehmen bringt aktuell knapp 29 Mrd. US-Dollar auf die Börsenwaage – es waren schon einmal deutlich mehr

Devon Energy gab Anfang Februar bekannt, mit Coterra Energy fusionieren und so einen der größten Schieferölproduzenten der USA formen zu wollen. Gleichzeitig gilt es, milliardenschwere Synergien zu heben. Mit dem Abschluss der Transaktion wird im 2. Quartal 2026 gerechnet.

Im 4. Quartal 2025 verzeichnete Devon Energy einen Umsatzrückgang um etwas mehr als 6 Prozent gegenüber dem 4. Quartal 2024 auf nunmehr 4,12 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn reduzierte sich von 639 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2024 auf 562 Mio. US-Dollar im 4. Quartal 2025.

Der obere Chart verdeutlicht, dass Devon Energy aus einer langwierigen Bodenbildung kommt. Der Ausbruch über die Zone um 38 US-Dollar / 40 US-Dollar ebnet der Aktie nun den Weg in Richtung 55 US-Dollar. Bis zu den Hochs aus dem Jahr 2022, die damals im Bereich von 78 US-Dollar ausgebildet wurden, ist es indes noch ein langer Weg. Rücksetzer sollten tunlichst auf 38 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls stünde die Fortsetzung der Erholung zur Disposition.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

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