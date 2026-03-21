Gewinner der Börsengeschichte
Nicht Coca Cola: +265.528.900,62 % Gesamtrendite brachte diese US-Aktie
Nicht Coca Cola: Laut einer Studie zu 29.078 US-Aktien lieferte diese Aktie zwischen Ende 1925 und Ende 2023 die höchste Buy-and-Hold-Gesamtrendite. Das ist der wahre Gewinner der Börsengeschichte.
Wer hätte das gedacht? Wenn Anleger an die größten Gewinner der Börsengeschichte denken, fallen fast immer dieselben Namen: Coca Cola, Berkshire Hathaway oder Apple. Doch eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite unter 29.078 US-Aktien kommt zu einem anderen Ergebnis.
Der größte Gewinner dieser Langfriststudie zu 29.078 US-Aktien ist nämlich weder ein Internet-Star noch hat er etwas mit Softdrinks zu tun. Auf Platz eins steht die Altria Group. Aus einem US-Dollar wären von Ende 1925 bis Ende 2023 unglaubliche 2.655.290 US-Dollar geworden. Das entspricht einer kumulierten Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent.
Wichtig ist dabei aber ein Detail: In der Rangliste von Bessembinder geht es um die theoretischen prozentualen Gewinne, die erzielt worden wären, hätte man am 31.12.1925 einen US-Dollar in die jeweilige Aktie investiert und diese bis zum 31.12.2023 gehalten und dabei alle Dividenden stets reinvestiert – also um die Buy-and-Hold-Gesamtrendite.
Auch die weiteren Platzierungen kommen für viele Anleger völlig unerwartet. So hätte man mit Vulcan Materials in den 98 Jahren zwischen 1925 und 2023 aus 1 US-Dollar 393.492 Dollar gemacht. Kansas City Southern kommt auf 361.757 US-Dollar, General Dynamics auf 220.850 US-Dollar und Boeing auf 212.206 US-Dollar. Auf den weiteren Plätzen folgen IBM mit 175.437 US-Dollar, Eaton mit 151.173 US-Dollar, S&P Global mit 128.787 US-Dollar, Coca-Cola mit 123.724 US-Dollar und PepsiCo mit 86.360 US-Dollar.
*ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen
Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion