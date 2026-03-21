Nicht Coca Cola: +265.528.900,62 % Gesamtrendite brachte diese US-Aktie

Wer hätte das gedacht? Wenn Anleger an die größten Gewinner der Börsengeschichte denken, fallen fast immer dieselben Namen: Coca Cola, Berkshire Hathaway oder Apple. Doch eine Studie des US-Finanzprofessors Hendrik Bessembinder zur kumulierten Buy-and-Hold-Gesamtrendite unter 29.078 US-Aktien kommt zu einem anderen Ergebnis.

Der größte Gewinner dieser Langfriststudie zu 29.078 US-Aktien ist nämlich weder ein Internet-Star noch hat er etwas mit Softdrinks zu tun. Auf Platz eins steht die Altria Group. Aus einem US-Dollar wären von Ende 1925 bis Ende 2023 unglaubliche 2.655.290 US-Dollar geworden. Das entspricht einer kumulierten Gesamtrendite von 265.528.900,62 Prozent.