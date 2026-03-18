Wirtschaft
Dax legt zu - Anleger hoffen auf Entspannung an Energiemärkten
"Die Investoren preisen wegen des steigenden Drucks auf den Iran eine potenzielle Entspannung an den Energiemärkten ein", sagte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. Immer mehr Staaten forderten eine Lockerung der Situation in der Straße von Hormus. "Es soll eine politische und keine militärische Lösung herbeigeführt werden." Der Iran-Krieg verliere dadurch immer mehr an Schrecken für die internationalen Finanzmärkte.
"Im Fokus steht heute Abend die US-Notenbanksitzung, die Einblicke in die Einschätzung der Geldpolitiker zur konjunkturellen Lage und der Preisentwicklung in den USA geben wird", so der Analyst weiter. "Insbesondere das potenzielle Stagflationsthema dürfte dabei im Mittelpunkt stehen."
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Die Bewertung der Aktie kommt nicht von ungefähr – und der Markt hat die Story noch gar nicht vollständig eingepreist.
Anleger, die aktuell von „Überbewertung“ oder gar „Bubble“ sprechen, schauen wahrscheinlich ausschließlich auf den kurzfristigen Kursanstieg, aber nicht auf die strukturellen Faktoren, die Siemens Energy gerade fundamental und langfristig tragen. Die aktuelle Bewertung ist nicht das Ergebnis von Spekulation, sondern von einer Kombination aus operativer Stärke, massiven Kapitalzuflüssen, Indexeffekten, Zukunftsmärkten und einem Rückkauf‑Programm, das in dieser Größenordnung im europäischen Industriesektor eher selten ist. In der aktuellen Marktsituation gehen einige dieser Punkt (noch) komplett unter:
Volumen: 2 Milliarden Euro
Bis zu 70 Millionen Aktien
Das ist nicht irgendein kosmetischer Rückkauf, sondern ein Programm, das strukturell wirkt.
Rückkäufe dieser Größenordnung sind bei Industrieunternehmen eher selten, und der Markt hat das bisher kaum eingepreist.
Viele unterschätzen, was dieser Schritt bedeutet. Der EURO STOXX 50 umfasst die größten Unternehmen der Eurozone. Der STOXX Europe 50 dagegen die größten Unternehmen in ganz Europa: Hier Eurozone, Großbritannien, Schweiz, Skandinavien. Das ist ein völlig anderes Spielfeld.
Hierdurch erhält ENER6Y deutlich mehr internationale Sichtbarkeit, deutlich mehr passives Kapital und deutlich mehr Fonds, die automatisch kaufen müssen.
Darunter auch große Pensionsfonds, die nur in bestimmte Indizes investieren dürfen. Daraus ergeben sich langfristige Kapitalströme. Der Aufstieg trägt die Aktie über Wochen und Monate, nicht nur intraday.
BofA‑Upgrade auf 220 €
Bank of America ist eines der größten Analystenhäuser weltweit, im Energiesektor traditionell konservativ, kein „Hinterhof‑Research“, sondern ein Schwergewicht
Ein Kursziel von 220 € ist ein Statement. Vor allem, weil BofA selten aggressiv nach oben schießt – eher im Gegenteil.
Das Upgrade zeigt, die fundamentale Story ist stärker, als viele denken.
Siemens Energy sitzt mitten in den größten Megatrends
Was viele ebenfalls übersehen: Siemens Energy ist direkt in mehreren globalen Wachstumsmärkten positioniert, die die nächsten 10–20 Jahre prägen.
Elektromobilität: E‑Autos brauchen Hochspannungsnetze, Ladeinfrastruktur, Netzstabilisierung, Transformatoren, intelligente Verteilnetze
Ohne diese Infrastruktur gibt es keine Skalierung der Elektromobilität. Und ENER6Y liefert genau diese Komponenten.
KI‑Rechenzentren: Der KI‑Boom erzeugt einen massiven Energiebedarf, neue Hochspannungsanbindungen, Netzverstärkungen, Turbinen, Transformatoren, Backup‑Systeme, Energieeffizienzlösungen
Jedes neue Rechenzentrum braucht Infrastruktur, die u.a. ENER6Y baut, und das ist ein Markt, der gerade erst beginnt.
Auf den Punkt, Energiewende & Dekarbonisierung, Netzausbau, Wasserstoff, Gas‑ und Dampfturbinen, Modernisierung alter Kraftwerke, Integration erneuerbarer Energien.
Aufgrund dessen und auch des starken Momentums habe ich damit gerechnet, dass ENER6Y Richtung 200 € läuft, und erst dort konsolidiert oder leicht zurücksetzt. Fundamental und charttechnisch war das absolut sauber.
Dann kam der Iran‑Konflikt – ein externer Schock, der nichts mit Siemens Energy selbst zu tun hat, aber die gesamten Märkte beeinflusst.
Das ist aktuell das einzige echte Risiko im Chart. Nicht die Bilanz, nicht die Aufträge, nicht die Bewertung.
Die strukturelle Story bleibt bullisch, und der Markt beginnt das einzupreisen.
Mann o Mann,
ich dachte SE ist eine grüne Aktie?
Wenn jetzt mit dieser Öl-Preis Entwicklung ,und den daraus folgenden Preisexplosionen für die Verbraucher weltweit, dem letzten Depp nicht klar geworden ist,dass mann sich endgültig von der Erdöl Abhängigkeit lösen muss.
Natürlich arbeitet die Öl-Lobby fleißig dagegen, so wie die vielen Jahre bisher.
Wenn ich schon lese, wie Trump die Verhinderung der Atombombe im Iran ,wichtiger findet als die kurzfristigen Preisexplosionen.
Damals im Irak Angriff, hat man auch gelogen,um den Krieg zu rechtfertigen. Jahre später, hat man diese Lüge zugegeben.
Wer keine Parallelen jetzt Heute sieht, der will es nicht sehen.