GOLDMAN SACHS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Buy'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 40 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwoch an die Quartalsergebnisse an - vor allem auch an die Reaktion seines UBS-Kollegen auf die Zahlen der Tochter T-Mobile US. Die T-Aktie steht weiterhin auf der "Conviction List" mit den überzeugendsten Anlageideen von Goldman./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 10:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,65 % und einem Kurs von 32,80EUR auf Tradegate (18. März 2026, 12:34 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Andrew Lee
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Andrew Lee
Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 42
Kursziel alt: 40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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