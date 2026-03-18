Bärenattacke Gold fällt auf 4.931,11 USD

-1,51 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,82 % 1 Monat +1,32 % 3 Monate +15,35 % 1 Jahr +66,55 %

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.931,11. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.951,91USD. Heute, bei 4.931,11USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.262,9USD geworden – ein Plus von +152,63 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Gemischt: Einige Posts sehen Goldbullish, z.B. Kursziele 5700/6300 und Erwartung der 6000er Marke; andere warnen, dass Hochs erreicht sein könnten. Öl charttechnisch stark, Inflations- und Zins-Dynamik wird diskutiert. Insgesamt bleibt Gold sentiment-abhängig: Potenziell bullisch bei stagflations-ähnlicher Lage, aber kurzfristig volatil. Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Letzte 14 Tage: kein eindeutiger Trend, eher Volatilität.