Goldpreis
Bärenattacke Gold fällt auf 4.931,11 USD
Gold bricht ein und fällt auf 4.931,11 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,82 %
|1 Monat
|+1,32 %
|3 Monate
|+15,35 %
|1 Jahr
|+66,55 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 1.951,91USD. Heute, bei 4.931,11USD, wäre daraus ein Vermögen von 25.262,9USD geworden – ein Plus von +152,63 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Gemischt: Einige Posts sehen Goldbullish, z.B. Kursziele 5700/6300 und Erwartung der 6000er Marke; andere warnen, dass Hochs erreicht sein könnten. Öl charttechnisch stark, Inflations- und Zins-Dynamik wird diskutiert. Insgesamt bleibt Gold sentiment-abhängig: Potenziell bullisch bei stagflations-ähnlicher Lage, aber kurzfristig volatil. Quelle: wallstreetONLINE-Forum. Letzte 14 Tage: kein eindeutiger Trend, eher Volatilität.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.
Zur Gold Diskussion
Informationen zu Gold
Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|391,20EUR
|-1,30 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|137,54EUR
|-1,28 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|280,88EUR
|-1,18 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|408,38EUR
|-0,73 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|108,66EUR
|-1,83 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|636,05EUR
|-0,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|409,96EUR
|-1,17 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|83,03EUR
|-1,28 %
|Long
|1
|0,00
|139,98EUR
|+0,32 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,868EUR
|+1,44 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.